Ümit Karan, Uşakspor ile anlaştı
AA - Mehmet Çalık - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, teknik direktör Ümit Karan'la 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, teknik direktör Ümit Karan'la 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Karan ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ümit hocamıza görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Mehmet Çalık - Spor