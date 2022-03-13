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Ümit Karan, Uşakspor ile anlaştı

AA - Mehmet Çalık - Spor
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Ümit Karan, Uşakspor ile anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, teknik direktör Ümit Karan'la 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, teknik direktör Ümit Karan'la 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Karan ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ümit hocamıza görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Mehmet Çalık - Spor

Futbol Federasyonu, Ümit Karan, Uşakspor, Spor, Haberler

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