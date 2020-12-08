Ümit Karan hangi takımın teknik direktörü? FC Shkupi hangi ülkenin takımı, sahibi kim?

Türk futbolunda başarılı isimlerden biri olan Ümit Karan, son olarak FC Shkupi ile gündeme gelmeye devam ediyor. Gençlerbirliğinde başlayan Süper Lig kariyerinin ardından Galatasaray'ın efsanevi isimlerinden olan Ümit Karan kimdir, kaç yaşında?

Başarılı isim Ümit Karan hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ÜMİT KARAN KİMDİR?

Ümit Karan, 1 Ekim 1976, Berlin, Almanya, Türk eski millî futbolcudur.

Kariyerine, Almanya'da Berlin takımı Hertha Zehlendorfda başladı. Hertha Zehlendorf dan sonra Türkiyemspor Berlin'e gitti. Bunu takiben Süper Lig'e geçiş yaparak Gençlerbirliği'nde oynamaya başladı.

2001 yılında ise Galatasaray'a transfer oldu ve yine takımının şampiyonluğa erişmesinde büyük pay sahibi oldu. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ın antrenörü Gheorghe Hagi ile anlaşmazlıklar sonucu Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 ve DSC Arminia Bielefeld ile sözleşme için masaya oturdu.

Ancak Ümit Karan Bundesliga takımlarının tekliflerini geri çevirerek; son anda Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. 2005 sezonunun sonuna kadar Ankaraspor için oynayan Ümit Karan, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle tekrar Galatasaray'a döndü.

2005-2006 sezonunda ise tekrar Galatasaray için oynamaya başlayan Ümit Karan, sezon içinde attığı 18 gol ile gol krallığına aday oldu. Ama geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatarak gol krallığına da veda etmek zorunda kaldı. 2006-2007 sezonunun başında takımdaki yerini geri aldı ve Süper Ligi'ndeki 100. golünü 18 Eylül 2006 'da Beşiktaş'a karşı kaydetmiştir.

2006-2007 sezonunda Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya 3 maçta kaptan olarak çıktı. İngiltere'de oynanan Liverpool-Galatasaray maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Fakat takımını mağlubiyetten kurtaramadı. 2009-10 sezon başında Eskişehirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu. 31 Mayıs 2012 tarihine kadar Eskişehirspor ile sözleşmesi bulunmaktaydı. 2011-2012 sezonundan itibaren Eskişehirspor' da sportif direktörlük görevine getirildi.

Özel hayatı

2005 yılından bu yana Zeynep Karan ile evlidir. Çiftin, Ümit Can isminde bir oğlu vardır.

Futboldan men edildikten sonra işletmecilik yapmaya başlamıştır. Acun Ilıcalı'nın davetiyle Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2013 yarışmasında ünlüler takımında yarışmaya katılmış ve 3. olmuştur.

ÜMİT KARAN HANGİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ?

Ümit Karan, Kuzey Makedonya 1. Ligi'nde mücadele eden FC Shkupi'de teknik direktör olarak ikinci dönemini geçiriyor.

Sezonun ilk 7 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Shkupi, Karan'ın takımın başına geçmesinin ardından yenilgi yüzü görmedi.

Shkupi, 15. haftası geride kalan 12 takımlı ligde, 33 puanlı lider Shkendiya'nın ardından 31 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Teknik direktör Ümit Karan, geçen sezon sonuncu sırada aldığı takımıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ter döktüklerini hatırlattı.

Genç ve dinamik bir kadroya sahip olduklarını belirten Karan, takımının başına geçtiği günden bu yana mağlup olmadıklarını dile getirdi.

FC SHKUPI HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Shkupi, Kuzey Makedonya'da bulunan profesyonel bir futbol kulübüdür. Kulüp, ülkedeki futbolun en üst seviyesi olan Makedonya Birinci Futbol Ligi'nde oynuyor.