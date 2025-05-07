Eski futbolcu Ümit Karan, 2015'te apartman görevlisine yönelik "basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi. Peki, Ümit Karan eşi Zeynep Karan kimdir? Zeynep Karan kaç yaşında, nereli?

ÜMİT KARAN EŞİ ZEYNEP KARAN KİMDİR?

Çift 2004 yılında İstanbul gece hayatının merkezi sayılan Laila'da bir akşam Zeynep'in arkadaşı, o dönem Galatasaray'ın yıldızlarından biri olan Ümit Karan'dan imza isterken, bir anda "Seni bir arkadaşım var, onunla evlendireceğim" diyerek durumu tamamen değiştiren bir cümle kuruyor. Ümit Karan, bu karşılaşmayı "ilk görüşte aşk" olarak tanımlıyor. Tanışmalarının üzerinden sadece sekiz ay geçmişti ki, çift 2005 yılında dünyaevine girdi. Çifttin bu evlilikten Ümit Can adında bir oğulları var.

ZEYNEP KARAN NE İŞ YAPIYOR?

Medya ve iletişim sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimiyle dikkat çeken Zeynep Karan, reklamcılık alanında yaratıcı çözümler üreten bir profesyonel olarak öne çıkıyor. Hem kariyerinde hem özel hayatında sergilediği tutarlılık, onu hem meslektaşları hem de çevresi nezdinde saygın bir konuma taşıyor.

Evlilik hayatında da aynı özenle yol alan Zeynep Hanım, eşi Ümit Karan'ın futbol kariyerinin zirvede olduğu dönemlerde, antrenman kampları ve sıkı maç programları gibi zorlu süreçlerde eşinin en büyük destekçisi oldu. Bu süreçte hem kendi kariyerini yönetmek hem de aile dinamiklerini korumak gibi iki önemli dengeyi bir arada sürdürdü. Kamuoyunun "gölgede kalan ama gücünü sessizce hissettiren kadın" olarak tanımladığı bu duruş, onun karakterinin de bir yansıması haline geldi.

Medya spot ışıklarından uzak durmayı tercih eden Karan çifti, ilişkilerindeki samimiyet ve karşılıklı saygıyla dikkat çekiyor. Zeynep Karan'ın mütevazı yaşam tarzı, iş dünyasında sergilediği etkileyici profesyonellikle tezat oluştursa da, bu ikilem onu hem sektörde hem de sosyal çevresinde farklı kılıyor. Yalın ancak bir o kadar güçlü duruşu, "başarı" ve "tevazu" kavramlarının nasıl bir arada var olabileceğinin canlı bir örneği olarak gösteriliyor.