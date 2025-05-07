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Ümit Karan cinsel saldırı suçu olayı nedir?

Ümit Karan cinsel saldırı suçu olayı nedir?
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Eski futbolcu Ümit Karan, 2015 yılında oturduğu apartmanın güvenlik görevlisine yönelik "basit cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanarak gündeme geldi. Uzun süredir kamuoyunda yankı uyandıran bu dava ile ilgili olarak Ümit Karan cinsel saldırı davası nedir, neden ceza aldı soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

2025 yılında sonuçlanan davada mahkeme, eski milli futbolcu Ümit Karan'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Bu kararın ardından "Ümit Karan neden ceza aldı?" sorusu kamuoyunun dikkatini çekti ve detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Ümit Karan cinsel saldırı suçu olayı nedir?

ÜMİT KARAN CİNSEL SALDIRI SUÇU NEDİR?

Sabah'ın haberine göre, Ümit Karan'ın 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti.

Ümit Karan cinsel saldırı suçu olayı nedir?

ÜMİT KARAN NE DEDİ?

Karan, mahkeme sürecinde suçlamaları reddederek, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir" şeklinde savunma yaptı. Ayrıca, "Ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçüyüm. Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz kabulümdür" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Mahkeme Başkanı, "Atatürkçülere ceza mı veriliyor?" diyerek tepki gösterdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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