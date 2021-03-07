Uluslararası Yol Bisikleti yarışlarında Sakarya Büyükşehirli sporcu 1'inci oldu
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Uluslararası Yol Bisikleti yarışlarında Sakarya Büyükşehirli sporcu 1'inci oldu

07.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:19
Uluslararası Yol Bisikleti yarışlarında Sakarya Büyükşehirli sporcu 1'inci oldu

Alanya'da düzenlenen Uluslararası Yol Bisikleti yarışlarında Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı sporcularından Onur Balkan 1'inci olurken, Georgios Bouglas ise yarışları 2'nci tamamladı.

Alanya'da düzenlenen Uluslararası Yol Bisikleti yarışlarında Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı sporcularından Onur Balkan 1'inci olurken, Georgios Bouglas ise yarışları 2'nci tamamladı.

Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Yol Bisikleti yarışlarına damga vurdu. Grand Prix Mediterranean yarışları elit erkekler kategorisinde 4'ü Türkiye'den olmak üzere 27 takım, 155 sporcu pedal çevirdi. Türkiye'yi kıta takımı statüsünde temsil eden iki uluslararası takımdan biri olan Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'daki yarışlarda da farkını ortaya koydu. 157 kilometrelik zorlu parkurda Onur Balkan yarışmayı 1'inci tamamlarken, Georgios Bouglas ise 2'nci oldu.

Kadrosunda Türkiye Şampiyonu, Türkiye Zamana Karşı Şampiyonu, Ukrayna Şampiyonu, Azerbaycan Şampiyonu, KKTC Şampiyonu gibi sporcuları barındıran Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, bisiklet otoriteleri tarafından tam not alırken, dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve Federasyon As Başkanı İrfan Çelik tarafından verildi. - SAKARYA

Uluslararası Yol Bisikleti yarışlarında Sakarya Büyükşehirli sporcu 1'inci oldu
Uluslararası Yol Bisikleti yarışlarında Sakarya Büyükşehirli sporcu 1'inci oldu
Uluslararası Yol Bisikleti yarışlarında Sakarya Büyükşehirli sporcu 1'inci oldu
Uluslararası Yol Bisikleti yarışlarında Sakarya Büyükşehirli sporcu 1'inci oldu
Uluslararası Yol Bisikleti yarışlarında Sakarya Büyükşehirli sporcu 1'inci oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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