Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini sonlandırdı

İsveç merkezli UBS bankasının Türk Lirası'yla ilgili rapor yayımlamayı sonlandırmasının ardından bir karar da ABD'li bankacılık devi JP Morgan'dan geldi.

BloombergHT'nin aktardığına göre; Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, son dönemdeki oynaklık nedeniyle Türk Lirası cinsi algo işlemleri için hizmetini sonlandırma kararı aldı.

MÜŞTERİLERE DE ÇAĞRI YAPILDI

Bankadan müşterilerine gönderilen notta, TL bazlı yeni algoritmik işlemlerin kabul edilmeyeceği belirtilirken, varolan TL algo işlemlerinin de kısa süre içinde sonlandırılması yönünde çağrıda bulunuldu. Cari pozisyonlar için kâr alımlarının normal işlem süreçleri dahilinde sürdürüleceği de belirtildi.

ALGO NEDİR?

Algo, dünyada hızla yaygınlık kazanan yeni nesil bir yatırım yöntemi olarak biliniyor. Bu yöntem, sermaye piyasalarındaki trendler üzerinden otomatik alım-satım emirleri üreterek işlem yapmanızı sağlar.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet