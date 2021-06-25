Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası, İstanbul'da başladı
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Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası, İstanbul'da başladı

Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası, İstanbul'da başladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası, İstanbul'da başladı.

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası, İstanbul'da başladı.

Pullman Otel'de gerçekleştirilen ve 14 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun mücadele edeceği turnuva, üç gün sürecek. Organizasyon, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, turnuvaya olan katılımın kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Türk güreşinin efsanelerinden Yaşar Doğu adına yaptığımız bu turnuva, yarım asra dayandı. Ayrıca olimpiyatlar öncesi olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Bugün itibarıyla 14 ülkeden yaklaşık 300'e yakın güreşçiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Milli takımın turnuvada birincilik hedeflediğini aktaran Aydın, "Türkiye serbest ve kadın milli takımlarımız bu turnuvaya çok iyi hazırlandı. Hedefimiz takım halinde birinci olmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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