Uluslararası Satranç Federasyonu çevrim içi antrenör semineri düzenleyecek
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Uluslararası Satranç Federasyonu çevrim içi antrenör semineri düzenleyecek

Uluslararası Satranç Federasyonu çevrim içi antrenör semineri düzenleyecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), 3-5 Eylül tarihlerinde çevrim içi antrenör semineri düzenleyecek.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), 3-5 Eylül tarihlerinde çevrim içi antrenör semineri düzenleyecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIDE'nin düzenleyeceği çevrim içi seminerde 16 saat dersin ardından sınav yapılacak.

İngilizce düzenlenecek seminerde dersler, Yusupov, Sokolov, Aagaard, Luther, Kobalia ve Bojkov gibi antrenörlükleriyle de bilinen dünyaca ünlü büyük ustalar tarafından verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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