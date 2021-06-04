Uluslararası Kayak Federasyonu Başkanlığı'na Johan Eliasch seçildi
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Uluslararası Kayak Federasyonu Başkanlığı'na Johan Eliasch seçildi

Uluslararası Kayak Federasyonu Başkanlığı'na Johan Eliasch seçildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Başkanlığı'na, iş insanı Johan Eliasch seçildi.

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Başkanlığı'na, iş insanı Johan Eliasch seçildi.

Dört adayın bulunduğu seçimlerde, İsveç asıllı Büyük Britanyalı Eliasch, 65 oyla başkanlığa getirildi.

97 yıllık federasyonun 5. başkanı seçilen Eliasch'ın rakiplerinden İsviçreli eski dünya şampiyonu kayakçı Urs Lehmann 26, federasyonun eski genel sekreteri Büyük Britanyalı Sarah Lewis 15, İsveçli Mats Arjes 13 oy aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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