- Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Turnuvası

Yakın Doğu Üniversitesi: 60 - USK Prag: 58



LEFKOŞA - Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Turnuvası'nda Yakın Doğu Üniversitesi ile USK Prag karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yakın Doğu Üniversitesi son saniye basketiyle 60-58'lik skorla kazandı.

Mücadelenin ilk periyotunda her iki takım da karşılıklı sıkı savunma yaparken hücumda etkisiz kaldı. Karşılaşmanın ilk periyotu 12-12'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyreğe etkili savunma ve hücumla başlayan ev sahibi Yakın Doğu Üniversiyesi Cansu, Elin ve Wauters'in art arda basketleri ile skoru 20-14 yaptı. İkinci periyotun sonlarına doğru vites yükselten Prag, Sargay, Katerina ve Rezan'ın elinden bulduğu sayılarla öne geçerek skoru 22-25 yaptı. Karşılaşmanın ikinci periyotu 23-28 Prag üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü periyot, Prag'ın sıkı savunması altında geçerken, Çek temsilcisi periyotu Varoçkova ve Şargay'ın basketleri ile 37-45 önde tamamladı.

Son periyota her iki takım da savunmada etkili başlarken periyotun ilk beş dakikasında Yakın Doğu Üniversitesi Mesrdagh, Wauters ve Eldebrig'in sayılarıyla farkı kapatarak 51-49 öne geçti. Öne geçtikten sonra skor avantajını korumayı başaran Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşmadan 60-58 galip ayrıldı.

Salon: Yakın Doğu RA-25

Hakemler: Uğur Özen xx, Musa Kazım Çetin xx, Sinem Tetik xx

Yakın Doğu Üniversitesi: Gülfer x, Emine x, Olcay xx 6, Mesrdagh xx 10, Eldebring xx 9, Cansu xx 8, Ayfer x, Bahar xx 2, Wauters xx 9, Holingsvarth xxx 15, Melike x, Gökçe x

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

USK Prag: Brabençova xx 1, Gonzalez xx 3, Pospişilova x, Elhotova xx 2, Hanuşova xx 4, Voroçkova xx 8, Rezan xx 8, Sargay xxx 18, Katerina Elhotova xx 11, Manialova xx 2, Kreyzora x

Başantrenör: Natalia Heykova

1. periyot: 12-12

Devre: 23-28 (USK Prag lehine)

3. periyot: 37-45 (USK Prag lehine)