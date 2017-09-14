Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray ile Avenida karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Avenida 65-52 kazandı.



Mücadeleye hızlı başlayan İspanyol temsilcisi Avenida, boyalı alandan bulduğu basketlerle 13-0 öne geçti. Adaora Elonu ile Erika de Souza'nın dış atışlardan ve pota altından bulduğu sayılar ile ilk periyodu 23-15 önde bitirdi.



İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Avenida, Asurmendi ve Elonu'nun sayılarıyla farkı daha da açtı ve skoru 29-17 yaptı. Epoupa ve Özge ile üst üste üçlükler bulan Galatasaray, skoru 33-27'ye getirdi. Oyun ve skor üstünlüğünü kaybetmeyen İspanyol temsilcisi devreye 43-31 önde girdi.



Üçüncü periyotun başlarında Givens ve Elonu ile basketler kaydeden Avenida, farkı 19'a çıkararak 52-33 yaptı. İyi hücumu periyot boyu sürdüren mavi-beyazlılar, periyotu 55-46 önde tamamladı.



Son periyota her iki takım da savunmada etkili başlarken periyotun ilk beş dakikası 61-48 Avenida üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın son bölümünde Galatasaray'ın farkı kapatmasına izin vermeyen İspanyol temsilcisi Avenida, parkeden 65-52'lik skorla galip ayrıldı ve finale yükseldi.



Salon: Yakın Doğu RA-25



Hakemler: Murat Ciner xx, Uygar Kurt xx, Seda Esen xx



Galatasaray: Epoupa xxx 11, Özge xx 9, Miray x, Sude x, Meltem x, Eda x, İrem x, Işıl xx 7, Dubljevic xx 9, Gizem xx 8, Merve xx 4, Van Gransven xx 4



Başantrenör: Marina Malskovic



Avenida: Adaora Elonu xxx 19, Laura Nicholls xx 10, Dominguez xx 4, Farhiya Abdi xx 2, Quevedo xx 2, Asurmendi xx 5, de Souza xx 6, Laura Gil xx 6, Garcia xx 2, Givens xx 6, Moss xx 3



Başantrenör: Miguel Angel Ortega



1. periyot: 23-15 (Avenida lehine)



Devre: 43-31 (Avenida lehine)



3. periyot: 55-46 (Avenida lehine) - LEFKOŞA