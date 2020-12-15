Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi İcra Direktörü Tan üreticilerin beklentilerini anlattı Açıklaması

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) İcra Direktörü Dr. Mustafa Tan, ağaçlardan daha iyi verim alınabilmesi için havaların daha da soğumasını beklediklerini söyledi.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) İcra Direktörü Dr. Mustafa Tan, ağaçlardan daha iyi verim alınabilmesi için havaların daha da soğumasını beklediklerini söyledi.

Tan, AA muhabirine, Türkiye'nin, küresel iklim değişikliklerinden daha az etkilendiğinden zeytin üreticisi diğer ülkelere göre daha iyi seviyede olduğunu anlattı.

Zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde bugünlerde havaların ılıman seyrettiğini belirten Tan, "Özellikle bu kış aylarında kar yağması, soğuğun bir miktar fazla olması lazım. Onlar da olmuyor, ılıman gidiyor, yağış oluyor ve bunun sonucunda da Körfez'imizde istenen seviyede ürün alamıyoruz. Ilıman giden havalar zeytinde verim kaybına neden oluyor. Sadece Körfez'de değil, ülke genelinde de durum aynı." diye konuştu.

Tan, Türkiye'de son 10 yılda zeytin ağacı varlığının yüzde 50'den fazla arttığını dile getirdi.

Ağaç sayısındaki artışa rağmen verimin istenen seviyede olmadığını ifade eden Tan, "Çünkü bütün dünyada bu sorun var, sadece bizde değil. İspanya'da da zeytin ağaçlarında keskin rekolte düşüklükleri var." dedi.

Tan, UZZK tarafından hazırlanan rapora göre, iklim değişikliği nedeniyle bu yıl zeytin tane miktarında yüzde 11, zeytinyağında ise yüzde 20 azalma olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik