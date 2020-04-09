Ulusal Pamuk Konseyi'nden çağrı: Prim borcu silinsin, 2020 destekleri açıklansın Ulusal Pamuk Konseyi, Hükümet'ten beklentilerine ilişkin bir rapor hazırladı Raporda.

Ulusal Pamuk Konseyi, Hükümet'ten beklentilerine ilişkin bir rapor hazırladı Raporda. üreticinin kredi borçlarının bir yıl faizsiz ertelenmesi talep edilirken, Pamuk Fark Ödemesi Desteği'nin en az 1.5 TL olarak belirlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.