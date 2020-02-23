Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği İspanya'ya geniş katılımlı ticaret heyeti gezisi...

23.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:28

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Türkiye'nin İspanya ile otomotiv sektöründeki iş birliğini geliştirmek amacıyla bu ülkeye sektörel ticaret heyeti gezisi düzenledi.



Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv sektörü, dünyanın lider otomotiv üreticisi ülkeleriyle rekabet ettiği İspanya pazarına yönelik önemli bir çalışmaya daha imza attı.

OİB'in 17-20 Şubat'ta gerçekleştirdiği ve şimdiye kadarki en geniş katılıma sahip ticaret heyeti gezisinde Türk otomotiv heyeti, İspanyol firmalarla ikili görüşmeler yaptı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OİB Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Şenyurt ve Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar'ın da katıldığı gezide, Türk otomotiv sektörünü temsilen 20 firma yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, Avrupa'nın önemli otomotiv üreticilerinden İspanya'nın 1,5 milyon adedin üzerindeki motorlu araçlar pazarıyla aynı zamanda önemli bir potansiyel barındırdığına dikkati çekti.

Türkiye'nin, otomotiv ihracatından yüzde 5,5 pay alan İspanya'ya yılda 1,7 milyar dolar düzeyinde otomotiv ihracatı gerçekleştirildiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"OİB olarak düzenlediğimiz sektörel ticaret heyetinin bu rakamı artırma yönünde önemli iş birliği fırsatı yaratacağına inanıyoruz. İspanya'ya yönelik otomotiv ihracatının alt ürün gruplarına bakıldığında binek otomobil ihracatı 952 milyon dolarla en büyük paya sahip. Tedarik endüstrisi ihracatı 369 milyon dolarla ikinci sırada bulunurken bu ürün grubunu 156 milyon dolarla eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı, 96 milyon dolarla çekiciler ihracatı ve 87 milyon dolarla da otobüs-midibüs-minibüs ihracatı takip etti."

İspanya, Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biri

İspanya, 2,8 milyon adetlik motorlu araç üretimiyle Avrupa'nın ikinci, dünyanın dokuzuncu büyük otomotiv üreticisi durumunda bulunuyor. Türkiye'nin hemen önünde yer alarak Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisi olan İspanya, binek otomobillerde de Almanya'nın ardından Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi olmayı sürdürüyor. İspanya'da dünyanın önde gelen otomotiv şirketleri de üretim gerçekleştiriyor.



İspanya'nın yıllık otomotiv ithalatı 47 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. En önemli ithalat kalemini 22,2 milyar dolarla binek otomobiller oluştururken tedarik sanayi ithalatı da 17,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşiyor.

Ülkenin otomotiv ithalatında Almanya'nın payı yüzde 25'ten fazla olurken, Fransa da ülke ithalatında önemli paya sahip durumda. İspanya'nın otomotiv ithal ettiği ülkeler arasında İtalya, Japonya, İngiltere, Çekya, Türkiye, Portekiz, Polonya, Güney Kore ve Slovakya yer alıyor. 2018 yılında İspanya'nın otomotiv ithalatında yedinci sırada yer alan Türkiye, ayrıca İspanya'nın otobüs ithalatında ikinci, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ithalatında üçüncü sırada bulunuyor.

Kaynak: AA