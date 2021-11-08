Limak Enerji, lösemiye "turuncu" elektrik faturasıyla dikkati çekti - Haberler Ekonomi
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Limak Enerji, lösemiye "turuncu" elektrik faturasıyla dikkati çekti

AA / Emin İleri - Haberler | Ekonomi
Limak Enerji, lösemiye

Limak Enerji bünyesindeki Uludağ Elektrik, lösemi hastalığına dikkati çekmek için turuncu renkte dizayn ettiği faturaları abonelerine ulaştırıyor.

Limak Enerji bünyesindeki Uludağ Elektrik, lösemi hastalığına dikkati çekmek için turuncu renkte dizayn ettiği faturaları abonelerine ulaştırıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla abonelere, "Lösemi önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır." mesajı içeren turuncu faturalar gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, farkındalık amaçlı projelerin toplumun bilinçlenmesinde büyük önem taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Halk dilinde kan kanseri olarak bilinen lösemi, çocukluk çağı kanserleri içinde en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu ve tedavi sonrasında hastaların normal yaşantılarına geri dönebileceklerini vurgulamak istedik. Bu bağlamda, müşterilerimize turuncu renkte tasarlanan faturalar gönderdik. Gönderdiğimiz faturalarımızda yer verdiğimiz mesajımızla da müşterilerimizin lösemi hastalığı ile ilgili bilinçlenmelerine katkı sağladık. Binamızın aydınlatmasını da löseminin rengi olan turuncu renge çevirerek, LÖSEV'e destek verdik."

Limak Enerji, lösemiye turuncu elektrik faturasıyla dikkati çekti

Limak Enerji, lösemiye turuncu elektrik faturasıyla dikkati çekti

AA / Emin İleri - Ekonomi Haberleri
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