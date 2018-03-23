Akbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Artık işlemlerimizin yüzde 95'e yakını şubeler dışında oluyor. Bu korkunç bir rakam. Dünyaya ayak uydurabilmek için inovasyon laboratuvarı kurduk. Bize uygulanabilecek en iyi trendler neyse onu uygulamaya çalışıyoruz." dedi.

Binbaşgil, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan'ın yöneticiliğini yaptığı "Dijital Gelecek" başlıklı oturumda, trendleri doğru okumanın, vizyonu doğru koymanın önemli olduğunu söyledi.

Bankaların güven müesseseleri olduğunu belirten Binbaşgil, "İnovasyon ve teknoloji konuları en az diğer şirketler kadar bizim için de önemli. En fazla teknoloji yatırımı yapan şirketlerin başında geliyoruz. Teknolojiye her yıl 150 milyon dolar yatırım yaparız. Bu yıl 300 milyon dolar yatıracağız. Gelecek yıl bir o kadar daha yatıracağız. Çünkü bu trendleri görmek zorundayız. Artık işlemlerimizin yüzde 95'e yakını şubeler dışında oluyor. Bu korkunç bir rakam. Dünyaya ayak uydurabilmek için inovasyon laboratuvarı kurduk. Bize uygulanabilecek en iyi trendler neyse onu uygulamaya çalışıyoruz. Banka çok hızlanıyor. Dolayısıyla trendi okumak, genç bir ülkede yaşamak çok önemli." diye konuştu.

"Kağıdın yüzde 95'ini ortadan kaldırıyoruz"

Binbaşgil, en büyük sorumluluklarının doğru vizyon ve strateji olduğunu dile getirerek, "İki konuyu çok önemsiyoruz. Biri teknoloji diğeri insan kaynakları ve kültürel değişim. Buna anormal zaman harcıyoruz. Bu dönüşümde insanımızı da geleceğe adapte etmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Şirketlerinde 14 bin kişinin çalıştığına işaret eden Binbaşgil sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışanımızın yaş profili 35, üniversite mezunu yüzde 95. Bu, Türkiye bankacılık sektörünün üzerinde bir şey. Burada tabii şubeler de çok farklı bir noktaya geldi. Karaköy Meydanı'ndan yolunuz geçerse bizim orada Galata şubemiz var. Zaman içinde bütün şubelerimiz oradaki gibi olacak. İçeri girince yeni teknolojiler var. Gişeci arkadaşlar müthiş bir eğitim programından geçerek farklı görevler yapıyorlar. Müşterilerin zaten artık yüzde 5'i şubeye geliyor. Artık katma değerli hizmetler ön plana çıktığı için biz de arkadaşlarımızı bu tür hizmetler verebilecek bir noktaya getirmek istiyoruz. Müşteriyi artık şubeye girdiği zaman ayakta karşılıyor, onları çok farklı mekanlarda ağırlıyoruz. Kağıdın yüzde 95'ini ortadan kaldırıyoruz."

Binbaşgil, "Blockchain" (Blok Zinciri) konusuna değinirken de "Sadece bankacılığı değil birçok sektörü zaman içinde değiştirecek en önemli konulardan biri. Biz bunu 2 yıl önce test etmeye başladık. Blockchain olayı gerçekten çok farklı noktalara getirecek. Bunun yaygınlaşması lazım. Bu, biraz zaman alıcı bir şey ama bu bittiği zaman çok daha farklı bir şey olacak. Müşterilerimiz bundan çok faydalanacak. Ucuz, hızlı ve güvenli olacak. Bunun için dünyadaki sistemin biraz değişmesi gerekiyor. Biz bunu büyük bankalarla test ediyoruz. Bu konuya herkes yatırım yapıyor. İnovasyon çok önemli." diye konuştu.

"Türkiye dijital teknolojilerin kullanımında birçok piyasadan çok önde"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan da etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Oturumda birbirinden değerli katılımcıların bilgi ve deneyimlerinden yararlanılacağını belirten Deegan, "Büyük ihtimalle dünyadaki en dijitalleşmiş ülkelerden birinde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Ben telekom sektöründen geliyorum ama Türkiye'de özellikle internetin kullanımının çok yüksek düzeyde olduğunu görüyoruz. Türkiye gerçekten dijital teknolojilerin kullanımı konusunda birçok piyasadan çok önde." dedi.