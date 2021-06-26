Ülker Stadı'nda "Fener Yolu" kuruldu
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Ülker Stadı'nda "Fener Yolu" kuruldu

Ülker Stadı'nda 'Fener Yolu' kuruldu
Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurulun düzenlendiği Ülker Stadı'nda, 3 Temmuz'un 10. yıl dönümünde "Fener Yolu" oluşturuldu.

Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurulun düzenlendiği Ülker Stadı'nda, 3 Temmuz'un 10. yıl dönümünde "Fener Yolu" oluşturuldu.

3 Temmuz sürecinin barkovizyonlarla anlatıldığı Fener Yolu'nun başında, 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun görüntüleri yer alırken, daha sonra taraftarların "Futbolda şike kumpası" davasına karşı tepkisi ve yürüyüşlerinin bulunduğu görüntülere yer verildi.

Barkovizyonlarda o dönemde yaşanan gelişmeler, kronolojik olarak gösterildi.

Fener Yolu'nun sonunda yer alan çadırda ise kongre üyelerini 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası karşıladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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