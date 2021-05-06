Ülker'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bal oldu
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Ülker'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bal oldu

Ülker'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bal oldu
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Ülker Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Tütüncü'nün yerine Ahmet Bal seçildi.

Ülker'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurusunda, Yönetim Kurulu'nun "Üst Yönetim Görev Dağılımı" ilişkin kararları paylaşıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Yönetim Kurulu üyelerimiz aralarında yaptıkları görev taksiminde, Yönetim Kurulu Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Ahmet Bal'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali Ülker'in seçilmesine karar vermiştir."

Ülker'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bal oldu
Ahmet Bal

AHMET BAL KİMDİR?

1957 yılında Tokat'ta doğan Ahmet Bal, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nü bitirerek Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'na girmiştir. 1991 yılında Baş Hesap Uzmanlığı ve Yeminli Mali Müşavirlik unvanını alan Ahmet Bal, 1992 yılında İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisans derecesi (MBA) almış; 1994 yılında Anadolu Endüstri Holding'de Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1995-1998 yılları arasında, Anadolu Grubu Yurtdışı Coca-Cola operasyonlarından sorumlu Efes Sınai Yatırım Ticaret A.Ş. Finans Direktörlüğü, 1998-1999 yılları arasında Efes Sinai Yatırım Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü, 1999-2006 yılları arasında Anadolu Endüstri Holding Mali İşler Başkanlığı'nda Otomotiv, Finans ve Kırtasiye Şirketlerinden Sorumlu Mali İşler Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. 2006-2012 yılları arasında Anadolu Endüstri Holding'de Grup Şirketlerinden Sorumlu Denetim Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. 2013-2018 yılları arasında Anadolu Grubu Şirketlerinin Denetiminden Sorumlu Denetim Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Bal, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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