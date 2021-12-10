Ülke puanında Yunanistan'ı geride bıraktık! Avantaj artık bizde

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde puansız kapattığı haftada Galatasaray ve Fenerbahçe'den kritik katkı geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin beraberlikleri 2 puan kazandırdı. Galatasaray'ın liderliğinden Türkiye'ye ekstra 4 puan yazıldı.

YUNANİSTAN'I GEÇTİK

13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme hakkını kaybeden Türkiye, sezona 19. sırada başlamıştı. Türkiye, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki 6. maçların ardından Yunanistan'ı geride bırakarak 1 basamak yükseldi ve 15. sıraya yerleşti.

İLK 15 OLMAZSA NE OLUR?

Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek. Sezonu ilk 15 içinde bitirmemiz gerekiyor. İlk 15'te bitiremezsek Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak

Ülke sıralaması:

14- İsviçre 29,675

15- Türkiye 26,9

16- Yunanistan 26,7

17- Hırvatistan 26,65

18- Danimarka 26,575

19- Çekya 26,4

20- Kıbrıs Rum Kesimi 26,375

21- Norveç 25.000

RAKİBİMİZ YUNANİSTAN

Yunanlar da bizim gibi Avrupa'ya 2 takımla devam edecek. Fenerbahçe'nin grubundan çıkan Olympiakos ve PAOK'un bizim puanımız için başarısız olması gerekiyor.

Altımızdaki ülkelerden yalnızca Danimarka'nın 3 takımdan dolayı bize göre avantajı bulunuyor. Bu takımlar Midtjylland, Kopenhang ve Randers.

İsviçre ve Hırvatlar, tek takımla kaldı. İsviçre'den Basel, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb'in Avrupa mücadelesi devam ediyor.

24.400 puanı olan Çekya'yı Sparta Prag ve Slavia Prag temsil ediyor.

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