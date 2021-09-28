Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na 55 farklı ülkeden üst düzey yetkili katılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na 55 farklı ülkeden üst düzey yetkili katılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na 55 farklı ülkeden üst düzey yetkili katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlediği 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda, 'geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemleri' masaya yatırılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlediği 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nda, 'geleceğin ulaşım ve haber leşme sistemleri' masaya yatırılacak. Şuraya, 55 farklı ülkenin ulaştırma bakanları ve bakan yardımcıları katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen 12'nci Ulaştırma ve Haber leşme Şurası 6-7-8 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Ulaştırma ve Haber leşme Şurası, Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası vizyonu odağında gerçekleştirilecek.

TransportTech Conference, Ulaştırma Bakanları yuvarlak masa toplantısı, sektör oturumları, ikili görüşmeler ve panel bölümlerinden oluşacak Şura'da, 'Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme' odağında bugünün ve geleceğin ulaşım ve iletişim sistemleri ele alınacak.

ANA TEMA LOJİSTİK-MOBİLİTE-DİJİTALLEŞME OLACAK

Ana teması 'Lojistik - Mobilite - Dijitalleşme' olarak belirlenen Şura'da; ' Türkiye'nin ulaştırma ve haber leşmede stratejik hedeflerinin belirlenmesine katkı sağlanması', 'sektörün dünyayla eş zamanlı gelişimine katkıda bulunulması', 'çözüm bekleyen hususlarla ilgili öneriler getirilmesi', 'Covid-19 sonrası küresel tedarik zincirlerin yeni standartlarının belirlenmesi' ile 'ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliğinin güçlendirilmesi' hedefleniyor.

55 FARKLI ÜLKENİN ULAŞTIRMA BAKANLARI VE BAKAN YARDIMCILARI KATILACAK

12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nda karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve haber leşme olmak üzere 5 sektörden üst düzey yerli ve yabancı konuşmacıların yer alacağı paneller düzenlenecek. 55 farklı ülkenin ulaştırma bakan ve bakan yardımcılarının katılacağı kapalı oturumlar yapılacak.

Bu oturumlarda; dünyayı değiştirecek mega ulaşım projeleri, Covid-19 sonrası dünyada ulaşımın gelişimi, bütünsel kalkınmayı destekleyecek ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi ve ülkelere etkisi gibi önemli konularda sektördeki iş birliği fırsatları, bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak.

TÜRKİYE, BÖLGESEL LİDER OLMANIN EŞİĞİNDE

Gerçekleştirilecek Şura'yı değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 yılda atılımcı, inovatif ve planlı ulaştırma ve altyapı geleneğine sahip olan Türkiye'nin, mühendislik açıdan dünya ölçeğinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin konumu gereği önemli bir rolü olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Lojistik alanında bir süper güç olmak, ülke içinde verimli, sürdürülebilir akılcı bir mobilitenin şartlarını oluşturmak, her alanda dijitalleşmeyi önceliğimiz olarak kabul etmek şu andaki çalışma ilkelerimizin de bir özetini oluşturuyor. Avrasya bölgesinin merkezinde, Yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan ülkemiz, ticaretin seyrini belirleyecek bölgesel bir ekonomik lider olmanın eşiğindedir" ifadelerini kullandı.

"DÜNYAYI HER MODDA TÜRKİYE'YE BAĞLIYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yük, insan ve veri ulaştırmada, Türkiye'nin yüksek hedeflerini destekleyecek, çağın gereklerine uygun bir altyapının tamamlanması için çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, ulaştırma sektörünün bileşenlerinde kendi teknolojisini üreten hatta ihraç eden bir ülke haline gelirken, Türkiye'yi her modda dünya ile bağladıklarını vurguladı.

(Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Düm Tek Tek
Spor Muslera Balotelli Salih Uçan Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na 55 farklı ülkeden üst düzey yetkili katılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:56:54. #1.17#