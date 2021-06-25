Bakan Karaismailoğlu: "Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Karaismailoğlu: "Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün...

Bakan Karaismailoğlu: 'Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 25 Haziran Dünya Denizciler Gününde Türkiye Denizciler Sendikasını ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 25 Haziran Dünya Denizciler Gününde Türkiye Denizciler Sendikasını ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu burada basına yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak, olan dünyada küresel bir güç haline geleceğimiz, bölgesinde lider dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından bir tanesi olan Kanal İstanbul'un yarın da ilk köprüsünün temelini Cumhurbaşkanımızın liderliğini atıyoruz. Dünyadaki lojistik hareketlere büyük yön verecek, İstanbul Boğazı'ndaki trafik yükünü ve kaza riskini ortadan kaldıracak Kanal İstanbul'la ilgili de önemli çalışmalara yarın başlamış olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü sebebiyle Üsküdar'da bulunan Türkiye Denizciler Sendikasını ziyaret etti. Ziyarette Bakan Karaismailoğlu ile Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete, denizcilik sektörüyle ve sektör çalışanlarıyla ilgili konuşma gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde Bakan Karaismailoğlu ile İrfan Mete, basına açıklamalarda bulundu.

"Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini Cumhurbaşkanımızın liderliğini atıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı açıklamada, "Bugün Dünya Denizciler Günü. Dünya Denizciler Günü'nde Denizciler Sendikası'ndayız. Sektörümüzü ilgilendiren çok önemli konularımız var. Tabii sektörün büyümesi çalışanlarımızın, gemi adamlarımızın sayesinde olacaktır. İnşallah Sayın Başkanımızla birlikte bugün onları istişare edeceğiz. Tabii hem ülkemizde hem dünyada denizcilik yönünde, deniz yollarında mavi vatanımızda çok önemli gelişmeler var. Bugün onların değerlendirmesinde bulunacağız. Hem sektörün geleceğine yönelik, hem çalışanlarımızın çalışma koşullarına onların eğitimleriyle geleceğiyle ilgili de çok önemli görüşmeler yapacağız. Dünyada ve ülkemizde denizcilik adına çok büyük gelişmeler oluyor. Yine önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak olan dünyada küresel bir güç haline geleceğimiz, bölgesinde lider dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından bir tanesi olan Kanal İstanbul'un yarın da İnşallah ilk köprüsünün temelini Cumhurbaşkanımızın liderliğini atıyoruz. Dünyadaki lojistik hareketlere büyük yön verecek, İstanbul Boğazı'ndaki trafik yükünü ve kaza riskini ortadan kaldıracak Kanal İstanbul'la ilgili de önemli çalışmalara yarın başlamış olacağız. ve başta söylediğim gibi bütün denizcilerin Dünya Denizciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete ise, "Bu anlamlı günde Bakanımızın bizi ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti. Gemicilerle ilgili sorunlarımızı Bakanımıza ileteceğiz. Kanal İstanbul'un da yarın açılmasının, hem İstanbul'umuza hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Bakan Karaismailoğlu: 'Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün...
Bakan Karaismailoğlu: 'Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı
Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı
Ekrem İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi: Cahillikten kırılıyorlar
Ekrem İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi: Cahillikten kırılıyorlar
Bakanla aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyaret eden İmamoğlu espriyi patlattı
Bakanla aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyaret eden İmamoğlu espriyi patlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Alişan Hülya Avşar Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Mert Müldür Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Karaismailoğlu: "Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün... - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 15:52:52. #1.14#

title