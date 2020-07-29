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Ankara-Sivas YHT Projesi'nin son durumu havadan görüntülendi

Yapımı 2007 yılında başlatılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, projenin son durumu havadan görüntülendi. Helikopterle projeyi inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sahaya inip çalışmaları yerinde inceleyecek.

Ankara-Sivas YHT Projesi'nin son durumu havadan görüntülendi
29.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:34

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'ni havadan inceledi.

Ankara-Sivas YHT Projesi'nin son durumu havadan görüntülendi

BAKAN ÇALIŞMALARI YERİNDE GÖRECEK

Bakan Karaismailoğlu, bugün Ankara-Sivas YHT Projesi'nde gelinen son durumu yerinde incelemek üzere Yozgat'a gitti. Yerköy şantiyesinde brifing alan Bakan Karaismailoğlu, yatırımda gelinen son durumu helikopter ile havadan inceledi. Karaismailoğlu, projenin Elmadağ şantiyesinde de çalışmaları gün içinde yerinde görecek.

Ankara-Sivas YHT Projesi'nin son durumu havadan görüntülendi

YAPIMI 2007 YILINDA BAŞLADI

Yapımı 2007 yılında başlatılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, 151 kilometresi Kayaş-Yerköy ve 242 kilometresi de Yerköy-Sivas arasında olmak üzere iki etap halinde 393 kilometre bir demir yolu hattını içeriyor.

Ankara-Sivas YHT Projesi'nin son durumu havadan görüntülendi
Ankara-Sivas YHT Projesi'nin son durumu havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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