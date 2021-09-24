Ukrayna, Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kurmaya hazırlanıyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna, Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kurmaya hazırlanıyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Türkiye ile Ukrayna, savunma sanayii alanında iş birliğini artırıyor. Daha önce Türkiye'den İHA satın alan Ukrayna, 48 adet SİHA almayı düşündüğünü duyurmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, ülkesinin SİHA'ları yalnızca satın almak niyetinde olmadığını söyledi. Kuleba, Bayraktar TB2'lerin üretimi için Ukrayna'da fabrika kurulacağını belirtti.

Türkiye'nin sahada oyun değiştiren Siha'sı Bayraktar TB2, birçok ülkeden yoğun ilgi görüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, şimdi de insansız hava araçlarını kendi topraklarında üretmeye hazırlandıklarını açıkladı.

"UKRAYNA'DA BAYRAKTAR FABRİKASI KURULACAK"

Kuleba, Türkiye ile ilişkilerin daha da derinleştirileceğini söyleyerek, ülkesinin Bayraktar TB2'leri yalnızca satın almak niyetinde olmadığını, üretimini de yapmak istediğini vurguladı. Dimitro Kuleba, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin New York'taki görüşmesinde konunun gündeme geldiğini belirtti ve "Ukrayna topraklarında Bayraktar fabrikası kurulacak." diyerek memnuniyetini dile getirdi.

KIRIM KONUSUNDA RUSYA İLE FİKİR AYRILIĞI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı "Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz." açıklaması için teşekkür etti.

Rusya'dan ise "Kırım konusunda Türkiye ile farklı görüşleri paylaşıyoruz." açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bu farklılığın iki ülke ilişkilerinin ileriye taşınması için engel teşkil etmediğini ifade etti.(TRT Haber )

Ukrayna, Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kurmaya hazırlanıyor
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Tanem Sivar Özge Özpirinçci
Spor Balotelli Stefan Kuntz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ukrayna, Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kurmaya hazırlanıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:49:25. #1.17#