Ukrayna, Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kurmaya hazırlanıyor
Türkiye ile Ukrayna, savunma sanayii alanında iş birliğini artırıyor. Daha önce Türkiye'den İHA satın alan Ukrayna, 48 adet SİHA almayı düşündüğünü duyurmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, ülkesinin SİHA'ları yalnızca satın almak niyetinde olmadığını söyledi. Kuleba, Bayraktar TB2'lerin üretimi için Ukrayna'da fabrika kurulacağını belirtti.
Türkiye'nin sahada oyun değiştiren Siha'sı Bayraktar TB2, birçok ülkeden yoğun ilgi görüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, şimdi de insansız hava araçlarını kendi topraklarında üretmeye hazırlandıklarını açıkladı.
"UKRAYNA'DA BAYRAKTAR FABRİKASI KURULACAK"
Kuleba, Türkiye ile ilişkilerin daha da derinleştirileceğini söyleyerek, ülkesinin Bayraktar TB2'leri yalnızca satın almak niyetinde olmadığını, üretimini de yapmak istediğini vurguladı. Dimitro Kuleba, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin New York'taki görüşmesinde konunun gündeme geldiğini belirtti ve "Ukrayna topraklarında Bayraktar fabrikası kurulacak." diyerek memnuniyetini dile getirdi.
KIRIM KONUSUNDA RUSYA İLE FİKİR AYRILIĞI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı "Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz." açıklaması için teşekkür etti.
Rusya'dan ise "Kırım konusunda Türkiye ile farklı görüşleri paylaşıyoruz." açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bu farklılığın iki ülke ilişkilerinin ileriye taşınması için engel teşkil etmediğini ifade etti.(TRT Haber )