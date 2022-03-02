Ukrayna Savunma Bakanı: Türkiye'den yeni İHA ve SİHA'lar geldi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 7 gündür devam ediyor. Rusya'nın saldırıları nedeniyle şiddetli çatışmalar yaşanırken, Ukrayna ordusu ve halkı da direnmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bugün yaptığı açıklamada 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü söyledi. Ukrayna'nın direnişinde Türk Siha'ları önemli bir yere sahip. Bayraktar TB2'ler Rus konvoylarını etkisiz hale getirmeye devam ederken, Ukrayna'dan yeni siparişler de geliyor.

"YENİ BAYRAKTARLAR ÇOKTAN GELDİ"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Türkiye'den yeni İHA ve SİHA satın aldıklarını söyledi. Bayraktar TB2'lerin çoktan teslim edildiğini belirten Reznikov, "Yeni Bayraktar TB2'ler, Ukrayna'ya çoktan geldi ve savaş pozisyonlarına geçti. Ayrıca sahada daha çok Javelin ve Stinger olacak." ifadelerini kullandı.

YENİ SİPARİŞLER GELEBİLİR

Baykar Savunma'ya Ukrayna'da yeni Bayraktar TB2 SİHA siparişleri gelmeye devam edebilir. Ukrayna bugüne kadar Türkiye'den 48 adetten fazla SİHA siparişi verdi.

RUSYA'YA AĞIR KAYIP VERDİ

Oryx kullanıcı adına sahip araştırmacı, Ukrayna'nın Bayraktar TB2 SİHA'lar ile vurduğu Rus Ordusu'na ait platformların listesini çıkarttı. Listeye göre Ukrayna Ordusu, Buk Hava Savunma Füze Sistemi'ne ait 2 adet TEL ve 2 adet ise TELAR'ı, TB2 SİHA ile imha etti. 1 adet Tor-M2 Hava Savunma Füze Sistemi, 1 adet zırhlı muharebe aracı, 4 adet Msta-B 152mm'lik Kundağı Motorlu Obüs ve 17 adet kamyon ile cip de TB2 SİHA'dan atılan Roketsan MAM-L mühimmatlarının hedefi oldu. Ancak bu liste sadece Ukrayna Ordusu tarafından yayımlanan görüntülere göre hazırlandı. Dolayısı ile TB2 SİHA'nın başka hedefleri de imha etmiş olması muhtemel.