Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor: Askeri anlaşma imzalanacak
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor: Askeri anlaşma imzalanacak

14.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:09

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın Türkiye'ye askeri iş birliği anlaşması imzalamaya geliyor.

Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy'nin 15-17 Ekim tarihleri arasındaki Türkiye'ye ziyareti sırasında iki ülke arasında askeri iş birliği anlaşması imzalanacak. Açıklamada ifadelerine yer verilen Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, temmuz ayında Kiev'de Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştüklerini hatırlatarak, imzalanacak anlaşmanın Karadeniz'deki güvenlik ve barışın taahhüdünü yansıtacağını ifade etti.

İKİ ÜLKENİN ORTAK PROJELERİ VAR

İki ülkenin projeleri bununa sınırlı değil. Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye S-125 Hava Savunma Füze Sistemi teslim ettiklerini duyurdu. Ortak kargo uçağı üretilmesi ve hava platformlarında kullanılan motorların ortak geliştirilmesi gibi projeler de masada.

UKRAYNA: 48 ADET BAYRAKTAR ALACAĞIZ

Ukrayna devletine ait savunma sanayi firması Ukrspetsexport'in CEO'su Vadsim Nozdri, "Ukrayna Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetler için 48 adet yeni Bayraktar TB-2 satın almayı planlıyor" bilgisini paylaşmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor: Askeri anlaşma imzalanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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