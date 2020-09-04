UİB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Dr. Ayşe Mehtap Ekinci getirildi
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UİB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Dr. Ayşe Mehtap Ekinci getirildi

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreter Yardımcılığı görevine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) Dış Ticaret Müdürü olarak çalışan Dr. Ayşe Mehtap Ekinci getirildi.

UİB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Dr. Ayşe Mehtap Ekinci getirildi
04.09.2020 14:27 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:31

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreter Yardımcılığı görevine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) Dış Ticaret Müdürü olarak çalışan Dr. Ayşe Mehtap Ekinci getirildi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunan Dr. Ayşe Mehtap Ekinci, 1988 yılında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Beykent Üniversitesinde MBA alanında tamamladı. ABD merkezli York Üniversitesinde uluslararası ticaret, finans, iletişim, halkla ilişkiler ve liderlik alanlarında doktorasını yapan Dr. Ayşe Mehtap Ekinci, iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Japonca biliyor.

Evli ve 3 çocuk annesi olan Ekinci, iş hayatına özel sektörde bilişim, tekstil ve gıda sektörlerinde yöneticilik yaparak başladı. Ekinci, sırasıyla Türkiye İş Bankası, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Uludağ İhracatçı Birliklerinde görev aldıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde Dış Ticaret Müdürü olarak görev yaptı.

Uluslararası İlişkiler, Dış Ticaret, Finans Yönetimi ve Medya İletişim alanlarında çalışmaları bulunan Dr. Ayşe Mehtap Ekinci'nin, "Türkiye'de Ar-Ge Destekleri" konusunda yayınlanmış bir kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri de bulunuyor.

Kaynak: AA

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