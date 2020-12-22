Uğurdağ'dan Hammadde üreticilerine çağrı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, hammadde yetersizliği sebebiyle mobilya sektörünün durma noktasına geldiğini belirterek, hammadde üreticilerini iç piyasadan gelen talepleri dikkate almaya davet etti.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, özellikle mobilya sektöründe hammadde sıkıntısından dolayı üretimlerin durma noktasına geldiğini belirterek, hammadde üreticilerine çağrıda bulundu. Uğurdağ, "Hammadde üreticilerinin iç piyasayı arka plana itmesini kabul etmiyoruz" dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Son zamanlarda hammaddede yaşamış olduğumuz sıkıntılar mobilya üreten sanayicimizi, esnafımızı ve tüccarlarımızı çok zor duruma soktu. 2020 yılı zaten pandemi dolayısı ile çok zor geçiyor ve birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getirmişti. Sanayicilerimiz, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte dünyadaki birçok üreticinin üretimini durdurmasından kaynaklanan sebeplerden dolayı başta sünger ve cam gibi hammaddelerimiz olmak üzere birçok hammaddede aylardan beri temin noktasında ve fiyat artışlarından dolayı çok büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bilhassa son 2-3 aydır sanayimizde MDF, sunta, suntalam gibi hammaddelerde terminlerin şaşması, hammadde üretimi yapan fabrikalarımızın ihracatlarını çok fazla artırarak iç piyasaya ürün sevk etmemesinden kaynaklı sıkıntılar artmış durumda" dedi.

Uğurdağ, "Bizler de mobilya sektörü olarak ihracat yapan bir sektörüz. Sanayicilerimiz ihracat ağırlıklı çalışmaktalar. Gerek fuarlarda gerek ikili iş görüşmelerinde ihracat bağlantıları gerçekleştirdiler ancak bu ihracat bağlantılarının birçoğunu hammadde sorunundan dolayı iptal etmek ya da terminlerini çok geciktirerek teslim etmek zorunda kaldılar. Hammadde üreticilerimiz, ihracat yapmak için iç piyasaya ürün sevk etmiyorlar, iç piyasadaki talepleri öngörmüyorlar, öncelik vermiyorlar. Ülkemizdeki hammadde üreticilerimiz belli. Bu çaptaki büyük üreticilerimiz ihracat yaparken iç piyasayı zor durumda bırakmasınlar. Üretim planlamalarında iç piyasayı 2. ya da 3. sırada olarak düşünmesinler. Hammadde üreten üreticilerimizin, esnaf ve sanayicilerimiz için doğru kararlar almalarını önemle rica ediyoruz. Hammadde probleminden kaynaklanan sebeplerden dolayı mobilya sektöründe üretimler durma aşamasına gelmiştir. Tüm hammadde üreten firmalarımıza sesleniyoruz, ihracat yapmayın demiyoruz ancak iç piyasayı da bu kadar geri plana itmesini da kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı