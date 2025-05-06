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Uğurcan ve Savic Galatasaray maçında oynayacak mı?

Uğurcan ve Savic Galatasaray maçında oynayacak mı?
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa maçı sonrası sakat oyuncuları Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacakları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki,Uğurcan ve Savic Galatasaray maçında oynayacak mı?

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-1 berabere biten Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke, sakat oyuncuları Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in Galatasaray maçında oynayıp oynayamama durumlarıyla ilgili, ''Uğurcan ve Savic... O sakatlıklar oynamayabilir ama oynama istekleri çok üst düzey.'' dedi. Uğurcan ve Savic Galatasaray maçında oynayacak mı?

UĞURCAN VE SAVİC GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fatih Tekke, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceklerine yönelik soruya, "Uğurcan ve Savic... O sakatlıklar oynamayabilir ama oynama istekleri çok üst düzey. Geçen sürede bakacağız. Onların durumuna göre bakacağız. Her oyuncumuz gibi bizim için çok değerli oyuncular ve önemli oyuncular oyunsal olarak." diye cevap verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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