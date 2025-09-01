Uğurcan Çakır Galatasaray'a geliyor mu, Uğurcan Çakır Galatasaray'la anlaştı mı?

Uğurcan Çakır Galatasaray'a geliyor mu, Uğurcan Çakır Galatasaray'la anlaştı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaleci transferinde beklediği sonucu alamayan Galatasaray, Başkan Dursun Özbek'in öncülüğünde rotasını yeniden Süper Lig'e çevirdi. Gündemin en önemli sorusu ise Uğurcan Çakır'ın sarı-kırmızılı takıma katılıp katılmayacağı oldu.

Galatasaray'ın kaleci arayışı kapsamında Trabzonspor'un milli eldiveni Uğurcan Çakır için 25 milyon euro ve ek bonuslar içeren bir teklif sunduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların oyuncu ile anlaşmaya vardığı belirtilirken, Trabzonspor yönetimi bu gelişme üzerine Galatasaray'ın teklifini değerlendirmek üzere acil toplantı kararı aldı.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN TARİHİ GÖRÜŞME

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ile masaya oturdu. Görüşmede, sarı-kırmızılıların 25 milyon euro artı bonuslardan oluşan önemli bir teklif sunduğu ifade edildi.

TRANSFERDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Haberde, Galatasaray yönetiminin transferi bitirmekte oldukça kararlı olduğu ve milli kaleci Uğurcan Çakır ile anlaşmaya vardığı vurgulandı. Trabzonspor cephesinin ise Galatasaray'ın teklifini değerlendirmek için acil toplantı kararı aldığı belirtildi.

SEZONDAKİ PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 4 karşılaşmaya çıkan 29 yaşındaki milli eldiven, yalnızca 1 gol yedi. Ayrıca bu maçların 3'ünde kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çekti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok

On binlerce mahkum merakla bekliyordu! Bakan Tunç'tan af açıklaması
Akın Gürlek'in evinin önünde hareketlilik! 2 motosikletli gözaltına alındı

Akın Gürlek'in evinin önünde hareketlilik! Hemen gözaltına alındılar
AK Parti, İstanbulkart öğrenci indirimini geri aldı

İstanbul'da o öğrencilere müjde! Bugünden itibaren faydalanabilecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Peskov'u karşılarken söyledikleri bomba

Erdoğan'ın Peskov'u karşılarken söyledikleri bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlu ile kavga edenleri barıştırmaya giden eski ziraat odası başkanı öldürüldü

Tek derdi barıştı! Eski ziraat odası başkanı vahşice öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.