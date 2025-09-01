Uğurcan Çakır Galatasaray'a geliyor mu, Uğurcan Çakır Galatasaray'la anlaştı mı?

Galatasaray'ın kaleci arayışı kapsamında Trabzonspor'un milli eldiveni Uğurcan Çakır için 25 milyon euro ve ek bonuslar içeren bir teklif sunduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların oyuncu ile anlaşmaya vardığı belirtilirken, Trabzonspor yönetimi bu gelişme üzerine Galatasaray'ın teklifini değerlendirmek üzere acil toplantı kararı aldı.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN TARİHİ GÖRÜŞME

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ile masaya oturdu. Görüşmede, sarı-kırmızılıların 25 milyon euro artı bonuslardan oluşan önemli bir teklif sunduğu ifade edildi.

TRANSFERDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Haberde, Galatasaray yönetiminin transferi bitirmekte oldukça kararlı olduğu ve milli kaleci Uğurcan Çakır ile anlaşmaya vardığı vurgulandı. Trabzonspor cephesinin ise Galatasaray'ın teklifini değerlendirmek için acil toplantı kararı aldığı belirtildi.

SEZONDAKİ PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 4 karşılaşmaya çıkan 29 yaşındaki milli eldiven, yalnızca 1 gol yedi. Ayrıca bu maçların 3'ünde kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çekti.