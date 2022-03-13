Uğurcan Çakır ayrılıyor! Şampiyonluk kupasını kaldırıp Trabzonspor'a veda edecek - Haberler

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Uğurcan Çakır ayrılıyor! Şampiyonluk kupasını kaldırıp Trabzonspor'a veda edecek

Haberler.com - Spor
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Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, önümüzdeki sezon yeni bir meydan okumanın içinde olacak. Bordo-Mavililer'in başarılı kalecisi önümüzdeki sezon çok yüksek ihtimalle Newcastle United forması giyecek.

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle, Uğurcan Çakır transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Uğurcan Çakır ayrılıyor! Şampiyonluk kupasını kaldırıp Trabzonspor'a veda edecek

Avrupa devlerinin ilgisinin farkında olan Newcastle, geleceğin takımı projesinde Uğurcan İçin toplamda 25 milyon euroluk paket hazırladı.

Uğurcan Çakır ayrılıyor! Şampiyonluk kupasını kaldırıp Trabzonspor'a veda edecek

Trabzonspor camiası içinde Uğurcan için Newcastle'ın bonuslarla birlikte 25 milyon euroluk öneriyle geldiği konuşuluyor. 25 yaşındaki kaleci de altyapısında yetiştiği takımda hayal ettiği başarıyı görmeye çok yakın.

Uğurcan Çakır daha önce pek çok kez "Trabzonspor'la şampiyonluk kupasını kaldırmadan ayrılmak istemiyorum. Ondan sonrasında Avrupa hayalim var" demişti. Başarılı kalecinin önümüzdeki sezon formasını giyeceği takım çok yüksek ihtimalle Newcastle United olacak.

Haberler.com - Spor

İngiltere Premier Lig, Newcastle United FC, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Spor, Haberler

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