Uğurcan Çakır ayrılıyor! Şampiyonluk kupasını kaldırıp Trabzonspor'a veda edecek

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle, Uğurcan Çakır transferini bitirmeye hazırlanıyor.

25 MİLYON EUROLUK PAKET

Avrupa devlerinin ilgisinin farkında olan Newcastle, geleceğin takımı projesinde Uğurcan İçin toplamda 25 milyon euroluk paket hazırladı.

TRABZONSPOR'A 25 MİLYON EURO

Trabzonspor camiası içinde Uğurcan için Newcastle'ın bonuslarla birlikte 25 milyon euroluk öneriyle geldiği konuşuluyor. 25 yaşındaki kaleci de altyapısında yetiştiği takımda hayal ettiği başarıyı görmeye çok yakın.

"KUPAYI KALDIRACAĞIM"

Uğurcan Çakır daha önce pek çok kez "Trabzonspor'la şampiyonluk kupasını kaldırmadan ayrılmak istemiyorum. Ondan sonrasında Avrupa hayalim var" demişti. Başarılı kalecinin önümüzdeki sezon formasını giyeceği takım çok yüksek ihtimalle Newcastle United olacak.

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