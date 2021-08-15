Uğur Tütüneker: "İyi futboldan dolayı mutluyum"
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Uğur Tütüneker: "İyi futboldan dolayı mutluyum"

Uğur Tütüneker: 'İyi futboldan dolayı mutluyum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, iyi oyundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, iyi oyundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Tuzlaspor Vefa Stadı'nda karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "İlk ayrı ikinci, üçüncü golü bulsaydık belki daha iyi olurdu diye düşünüyorum, pozisyonlar vardı. Bu bizim 5. haftamız. Her şeye biraz geç başladık. Dolayısıyla biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bugün çocuklarımız inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. Onları tebrik ediyorum. Oyunumuz iyiydi. İlerideki baskılar iyiydi. Gelişmeye devam etmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalar daha iyi oluruz. İyi futboldan dolayı mutluyum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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