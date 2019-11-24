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Uğur Tütüneker: "Aldığımız 3 puan için mutluyuz"

- Uğur Tütüneker: "Aldığımız 3 puan için mutluyuz"ANKARA - TFF 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Aldığımız 3 puan için mutluyuz" dedi.

24.11.2019 20:02 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:03

- : "Aldığımız 3 puan için mutluyuz"

ANKARA - TFF 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Aldığımız 3 puan için mutluyuz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "İlk ve ikinci yarı şeklinde konuşmak lazım. İlk yarı üstün oynadık. 3 golden sonra 4. ve 5. golü bulabilirdik. Çok pozisyon vardı fakat ikinci yarı istediğimiz hiçbir şey olmadı. Kötü oyun oynadık. Sonuçta aldığımız 3 puan için mutluyuz. Takımımı tebrik ediyorum. Osmanlıspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Uğur Tütüneker: "Aldığımız 3 puan için mutluyuz"
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