Uğur Erdener'den olimpiyatlarda yarışacak mili okçulara destek

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener, 2020 Tokyo Olimpiyatları için Japonya'da bulunan milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz ile bir araya geldi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener, 2020 Tokyo Olimpiyatları için Japonya'da bulunan milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz ile bir araya geldi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için Tokyo'ya giden millilerimiz, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Uğur Erdener ve Genel Sekreter Tom Dielen ile görüştü. Sayın Erdener, Tokyo'da ülkemizi temsil edecek Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'e başarı dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar