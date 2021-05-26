Uğur Derin Dondurucu, yeni ürününü piyasaya sundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uğur Derin Dondurucu, yeni ürününü piyasaya sundu

Uğur Derin Dondurucu, yeni ürününü piyasaya sundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin ilk derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, birbirinden farklı dikey derin dondurucu modelleriyle tüketicilerinin beğenisini toplamaya devam ederken yeni ürünler de üretmeye devam ediyor.

Türkiye'nin ilk derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, birbirinden farklı dikey derin dondurucu modelleriyle tüketicilerinin beğenisini toplamaya devam ederken yeni ürünler de üretmeye devam ediyor. Kısıtlama döneminde kıymeti daha da artan derin dondurucuların yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Türkiye'de yaklaşık 1.5 yıldır etkisini sürdüren Korona virüs pandemisi sürecinde insanların en büyük yardımcısı derin dondurucular oldu. Kısıtlama sürecinde günlerce evden çıkmadan derin dondurucuda sakladıkları gıdalarla sofralarını süsleyen ev hanımları için Uğur Soğutma 5 çekmeceye ve düşük enerji tüketme sahip olan UED 5175 DTK isimli ürünü de tüketicinin beğenisine sundu.

Uğur Derin Dondurucu yetkilileri tarafından yeni ürün ile ilgili yapılan açıklamada "Birbirinden farklı boyut, hacim ve renk seçeneğine sahip olan Uğur, dikey derin dondurucu modellerinin arasında yepyeni bir model daha yerini aldı. 5 çekmeceye ve düşük enerji tüketme sahip olan ürünün ismi UED 5175 DTK. Bir evin tüm gıda ihtiyacını ve daha fazlasını saklayabileceğiniz net 153 lt geniş iç hacme sahip UED 5175 DTK, diğer ani elektrik kesintilerinde bile yiyeceklerinizi 17 saat bozulmadan koruma sağlayan, düşük ses seviyesi sayesinde de oldukça sessiz bir ürün. Doğayı ve çevreyi koruyan düşük enerji tüketimiyle de dikkatleri üzerine çeken UED 5175 DTK gıdaları korurken cepleri de koruyor" denildi.

Yaz mevsimine özel cazip indirimlere ve 7 yıl ücretsiz garanti fırsatına sahip yeni ürün hakkında detaylı bilginin Uğur Yetkili Bayilerinden, 444 84 87 müşteri hizmetleri hattından ve veya www.ugur.com.tr adresinden alınabileceği belirtildi. - AYDIN

Uğur Derin Dondurucu, yeni ürününü piyasaya sundu
Uğur Derin Dondurucu, yeni ürününü piyasaya sundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
Türkiye'ye futbolcu olmak için gelen Afrikalı gençler, kulüp bulamayınca çay toplayıcısı oldu
Türkiye'ye futbolcu olmak için gelen Afrikalı gençler, kulüp bulamayınca çay toplayıcısı oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Volkan Bozkır Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Gündeş Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uğur Derin Dondurucu, yeni ürününü piyasaya sundu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 10:57:18. #1.16#

title