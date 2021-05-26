Uğur Derin Dondurucu, yeni ürününü piyasaya sundu

Türkiye'nin ilk derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, birbirinden farklı dikey derin dondurucu modelleriyle tüketicilerinin beğenisini toplamaya devam ederken yeni ürünler de üretmeye devam ediyor.

Türkiye'nin ilk derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, birbirinden farklı dikey derin dondurucu modelleriyle tüketicilerinin beğenisini toplamaya devam ederken yeni ürünler de üretmeye devam ediyor. Kısıtlama döneminde kıymeti daha da artan derin dondurucuların yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Türkiye'de yaklaşık 1.5 yıldır etkisini sürdüren Korona virüs pandemisi sürecinde insanların en büyük yardımcısı derin dondurucular oldu. Kısıtlama sürecinde günlerce evden çıkmadan derin dondurucuda sakladıkları gıdalarla sofralarını süsleyen ev hanımları için Uğur Soğutma 5 çekmeceye ve düşük enerji tüketme sahip olan UED 5175 DTK isimli ürünü de tüketicinin beğenisine sundu.

Uğur Derin Dondurucu yetkilileri tarafından yeni ürün ile ilgili yapılan açıklamada "Birbirinden farklı boyut, hacim ve renk seçeneğine sahip olan Uğur, dikey derin dondurucu modellerinin arasında yepyeni bir model daha yerini aldı. 5 çekmeceye ve düşük enerji tüketme sahip olan ürünün ismi UED 5175 DTK. Bir evin tüm gıda ihtiyacını ve daha fazlasını saklayabileceğiniz net 153 lt geniş iç hacme sahip UED 5175 DTK, diğer ani elektrik kesintilerinde bile yiyeceklerinizi 17 saat bozulmadan koruma sağlayan, düşük ses seviyesi sayesinde de oldukça sessiz bir ürün. Doğayı ve çevreyi koruyan düşük enerji tüketimiyle de dikkatleri üzerine çeken UED 5175 DTK gıdaları korurken cepleri de koruyor" denildi.

Yaz mevsimine özel cazip indirimlere ve 7 yıl ücretsiz garanti fırsatına sahip yeni ürün hakkında detaylı bilginin Uğur Yetkili Bayilerinden, 444 84 87 müşteri hizmetleri hattından ve veya www.ugur.com.tr adresinden alınabileceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı