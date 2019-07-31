Uğur Derin Dondurucu'nun yeni modelleri yoğun ilgi gördü

Türkiye'nin ilk derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, birbirinden farklı dikey derin dondurucu modelleriyle tüketicilerinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Birbirinden farklı boyut, hacim ve renk seçeneğine sahip olan Uğur dikey derin dondurucu modellerinin arasında geçtiğimiz ay yerini alan UED 5218 DTK A++ büyük ilgi gördü.

Temmuz ayı içinde piyasaya sürülen UED 5218 DTK A++ isimli 5+1 çekmeceli modelin en üst bölümünde yer alan 11 cm yüksekliğindeki küçük bölme, derin dondurucunun içerisinde yer alan en yüksek sıcaklığa sahip bölüm. -12 derece sıcaklığa sahip ve pratik bölme olarak adlandırılan bu bölümde mutfağınızda sıkça kullandığınız gıdaları saklarken kapaksız yapısının sağladığı kullanım kolaylığıyla mutfağınıza pratiklik katıyor. Böylece kısa süre içinde tüketeceğiniz gıdalarınızı -18 dereceye kadar dondurmaya gerek kalmadan -12 derecelik pratik bölmede kolayca muhafaza edilebildiği belirtildi.

Derin dondurucunun orta bölümünde yer alan ve diğer çekmecelere göre daha geniş ve büyük hacme sahip "Hangar" isimli çekmecesiyle çok geniş hacimli bir alan sunuyor. Bu çekmecede büyük bir hindiyi veya büyük kırmızı et parçası saklanabiliyor.

Doğayı ve çevreyi koruyan düşük enerji tüketimiyle de olumlu geri dönüşler alan UED 5218 DTK A++ enerji sınıfıyla gıdaları korurken cepleri de koruyor. Uğur ailesinin en yeni üyesi olan geniş iç hacmi, düşük enerji tüketimi ve farklı ihtiyaçlara cevap veren bölmeleriyle büyük ilgi gören UED 5218 DTK A++ son bir aydaki satışlarıyla sektörün ve tüketicilerin de ilgilisini üzerine çekti.

Yeni dikey derin dondurucu Kurban Bayramı'na özel fiyatıyla, ücretsiz 7 yıl garanti fırsatıyla ve 11 aya varan taksit seçenekleriyle tüm Uğur yetkili bayilerinde ve ugur.com.tr'de satışlara devam ettiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA