Uğur Akkuş: Ham madde işine girmeyi ve Sakarya'da üretim tesisi açmayı planlıyoruz

Kovid-19 salgınıyla birlikte maskeler, en önemli ürün oldu. Türkiye'de, maskede 200 milyon liralık yatırımı hayata geçiren A&S Yatırım Holding, 2021 hedeflerini açıkladı. Sağlık sektöründe ve günlük hayatta kullanılabilen eldiven üretimine de başladığını duyuran şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, "Şu an talep oldukça yüksek. Tek sorunumuz ham madde. Talep bu denli yoğun olduğundan ham madde işine girmeyi ve 2021'de Sakarya'da üretim tesisi açmayı planlıyoruz" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası hem tıbbi hem de günlük kullanıma uygun kumaş maskeler en önemli ürün haline geldi. Türkiye'de, maskede 200 milyon liralık yatırımı hayata geçiren A&S Yatırım Holding, bu yılı geride bırakırken 2021'e dair hedeflerini açıkladı. Şirket, 2021'de Türkiye geneline bayilik vermeyi planlarken, üç aylık Ar-Ge çalışmasının sonucunda sağlık sektöründe ve günlük hayatta kullanılabilen eldiven üretimine başladığını da duyurdu.

PLASTİK HAM MADDENİN ÜRETİMİNİ ÜSTLENECEK

Eldiven üretimi için 449 milyon liralık teşvik alan şirket, eldiven üretiminde kullanılan ve ithal edilen plastik ham maddenin üretimini de üstleneceklerinin altını çizdi. Eldivenin Malezya ve Tayvan'dan ithal edildiğini ve piyasanın eldiven ihtiyacı olduğunu fark edince bu alana yöneldiklerini dile getiren Akkuş, "Maske yapan ekibimiz 3 ay boyunca eldiven için çalıştı. Tüm dünyanın buna ihtiyacı vardı. Şu an talep oldukça yüksek. Tek sorunumuz ham madde. Talep bu denli yoğun olduğundan ham madde işine girmeyi ve 2021'de Sakarya'da üretim tesisi açmayı planlıyoruz" diyerek 2021'in ilk aylarında e-ticaret alanında yeni girişimlerini duyuracaklarını da söyledi.

"2020 YATIRIM SENESİ OLDU"

Pandemiyle birlikte sağlık alanında yeni yatırımlar yapan Uğur Akkuş, 2020'yi değerlendirirdi. Akkuş, "2020 bizim için önemli bir yatırım senesi oldu. Yüzen fabrikalarımız, Hadımköy'de 28 günde kurduğumuz maske üretim fabrikamızla Türkiye'nin en önemli ve en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik. Büyüme çizgimizde, 2021 yılında franchise kanalıyla bayilikler vererek yurt genelinde yaygınlaşmayı hedefliyoruz" dedi.

"KOVİD-19'UN ETKİLERİ 2021'DE DEVAM EDECEK"

Kovid-19'un, ekonomiye etkilerinin 2021 yılında da azalmadan devam edeceğini belirten A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, "Üretim ve ihracatı yakından ilgilendiren bu süreçte şirketler eğer medikal ürün tarafında faaliyet göstermiyorlarsa mevcut konumlarını korumalılar. Bizim gibi medikal ürün tarafında yer alan şirketler ise pandeminin ihtiyaç gösterdiği ürünleri daha kaliteli ve sürdürülebilir bir çizgide üretip, pazarlama konusunda daha aktif olmalılar. Bu ürünlere, 2022 yılı sonuna kadar aynı oranda talep olacak" diye konuştu.

"DÜNYA EKONOMİSİ DİJİTAL AĞIRLIKLI BÜYÜYECEK"

Bu dönemde üretim ve istihdama yönelik yatırımlara ağırlık verdiğini ve gençlerin önünü açacak projelere imza atmak istediğini vurgulayan Akkuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Pandemiyle birlikte yeni bir çağ başladı. Yeni çağ, birlik ve dijitalleşme çağı olacak. Yeni oluşumda 8 milyar insan bir arada ve 7 gün 24 saat birlikte olacak. Dünya ekonomisi artık dijital ağırlıklı büyüyecek, iş görüşmeleri, pazarlıklar, ürün tanıtımları, hatta ürünlerin kendileri bile dijital ortamda geliştirilecek. Dijitalleşmeye yatırım yapanlar, yeni ortama da daha çabuk ayak uyduracaklar. Biz de 2021'in ilk aylarında e-ticaret alanında yeni yatırımlarımızı duyuracağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Berna YILMAZ