Uganda ve Tanzanya arasında 3,5 milyar Dolarlık petrol boru hattı anlaşması
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Uganda ve Tanzanya arasında 3,5 milyar Dolarlık petrol boru hattı anlaşması

Doğu Afrika ülkesi Uganda ve Tanzanya arasından 3,5 milyar Dolarlık petrol boru hattı anlaşması imzalandı.

Uganda ve Tanzanya arasında 3,5 milyar Dolarlık petrol boru hattı anlaşması
13.09.2020 23:49 | Son Güncelleme: 13.09.2020 23:53

Doğu Afrika ülkesi Uganda ve Tanzanya arasından 3,5 milyar Dolarlık petrol boru hattı anlaşması imzalandı.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da 2006 yılında petrol rezervleri bulunmuş, üretim altyapı eksikliği nedeniyle ertelenmişti. Uganda, diğer bir Doğu Afrika ülkesi olan Tanzanya ile 3,5 milyar Dolarlık ham petrol boru hattı anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma ile inşa edilecek olan boru hattı Uganda petrolünü Tanzanya'nın Tanga Limanı'na taşıyacak. Doğu Afrika'nın ilk büyük petrol boru hattı olması planlanan projeye, Fransız petrol devi Total ve Çin'in CNOOC ile Uganda ve Tanzanya hükümetleri liderlik ediyor. Projenin ne zaman başlayacağı ise belirtilmedi. Uganda'nın petrol sahalarının çoğunluğu ise Total'in elinde bulunuyor.

Boru hattının yaklaşık yüzde 80'inin Tanzanya'dan geçeceği ve Tanzanyalılar için 18 binden fazla istihdam sağlayacağı tahmin ediliyor. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Oxfam'ın ortak raporuna göre ise, boru hattı nedeni ile 12 binden fazla aile topraklarını ve geçim kaynaklarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalacak. - KAMPALA

Kaynak: İHA

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