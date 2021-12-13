UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi eşlemeleri nasıl?
İptal edilen kura çekimi sonrası tekrarlanan kurada UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri beli oldu. Spor severler, eşlemeleri merak ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi eşlemeleri nasıl? Hangi takım kiminle eşleşti?
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata sonrası kura tekrar edildi. yeniden yapılan kura sonrası eşleşmeler dikkat çekti.UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi eşlemeleri nasıl? Hangi takım kiminle eşleşti? detayla haberimizde.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ EŞLEŞMELERİ NASIL?
Juventus'la eşleşen Sporting, bu kez Manchester City'yi çekti. İkinci kura çekiminin en şanssızları Salzburg ve Sporting oldu. Sporting de Bayern Münih'i çekti.
İşte eşleşmeler:
Salzburg-Bayern Münih
Sporting-Manchester City
Benfica-Ajax
Chelsea-Lille
Atletico Madrid-Manchester United
Villarreal-Juventus
Inter-Liverpool
PSG- Real Madrid
Eski eşleşmeler:
Benfica-R. Madrid
Villarreal-M. City
A. Madrid-B. Münih
Inter-Ajax
Salzburg-Liverpool
Sporting-Juventus
Chelsea-Lille
PSG-M. United
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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