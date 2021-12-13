UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi eşlemeleri nasıl? - Haberler
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi eşlemeleri nasıl?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi eşlemeleri nasıl?
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İptal edilen kura çekimi sonrası tekrarlanan kurada UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri beli oldu. Spor severler, eşlemeleri merak ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi eşlemeleri nasıl? Hangi takım kiminle eşleşti?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata sonrası kura tekrar edildi. yeniden yapılan kura sonrası eşleşmeler dikkat çekti.UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi eşlemeleri nasıl? Hangi takım kiminle eşleşti? detayla haberimizde.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ EŞLEŞMELERİ NASIL?

Juventus'la eşleşen Sporting, bu kez Manchester City'yi çekti. İkinci kura çekiminin en şanssızları Salzburg ve Sporting oldu. Sporting de Bayern Münih'i çekti.

İşte eşleşmeler:

Salzburg-Bayern Münih

Sporting-Manchester City

Benfica-Ajax

Chelsea-Lille

Atletico Madrid-Manchester United

Villarreal-Juventus

Inter-Liverpool

PSG- Real Madrid

Eski eşleşmeler:

Benfica-R. Madrid

Villarreal-M. City

A. Madrid-B. Münih

Inter-Ajax

Salzburg-Liverpool

Sporting-Juventus

Chelsea-Lille

PSG-M. United

Ömer Özarslan

Ömer Özarslan

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