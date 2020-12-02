UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)

02.12.2020 21:12 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:14
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında Alman temsilcisi RB Leipzig'i konuk ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında Alman temsilcisi RB Leipzig'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ kanattan gelişen RB Leipzig atağında Mukiele'nin pasında Forsberg'in penaltı noktası üzerinde şutu yandan auta çıktı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs vakaları rekor kırarken ABD'den ezber bozan karantina kararı
Koronavirüs vakaları rekor kırarken ABD'den ezber bozan karantina kararı
Rusya'ya ABD kuşatması! Dünyanın en büyüğü harekete geçiriliyor
Rusya'ya ABD kuşatması! Dünyanın en büyüğü harekete geçiriliyor
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı

4. dakikada Forsberg'in kullandığı korner atışında Mukiele'nin kafa vuruşunu kaleci Mert tekrar kornere gönderdi.

13. dakikada Fosrberg'in kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içine gelen topa Poulsen gelişine vurdu. Ancak kaleci Mert gole izin vermedi. Dönen topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

15. dakikada Gulbrandsen, RB Leipzig savunmasına yaptığı baskı sonucu topu kaparak pasını İrfan Can'a çıkardı. Bu futbolcunun sert şutu ise üstten auta çıktı.

26. dakikada Sabitzer'in ceza sahası dışından çektiği sert şut, önce Skrtel'e ardından da Poulsen'e çarparak kaleci Mert'i yanılttı ve ağlara gitti. 0-1

37. dakikada Visca'dan pası alan Rafael'in sağa kanattan topu ceza alanı içine ortaladı. Topu önce kontrol eden Demba Ba'nın ardından yaptığı vuruşu kaleci Gulacsi kornere çeldi.

43. dakikada Forsberg'in yerden pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mukiele'nin şutu kaleci Mert'in sağından filelerle buluştu. 0-2

45+3. dakikada Visca'nın paslaşarak kullandığı korner atışında İrfan Can'ın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Del Cerro Grande xx, Juan Yuste xx, Roberto Alonso xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Rafael x, Ponck x, Skrtel x, Bolingoli x (Chadli dk. 36 ?), Berkay Özcan x, İrfan Can xx, Deniz Türüç xx, Visca x, Gulbrandsen x, Demba Ba x

Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Hasan Ali, Mehmet Topal, Epureanu, Aleksic, Giuliano, Mahmut Tekdemir, Crivelli, Emre Kaplan, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Okan Buruk

RB Leipzig: Gulacsi xx, Mukiele xxx, Upamecano xx, Konate xx, Angelino xx, Kampl xx, Sabitzer xxx, Haidara xx, Forsberg xxx, Dani Olmo x, Yussuf Poulsen xx

Yedekler: Tschauner, Josep Martinez, Wili Orban, Tyler Adams, Alexander Sörloth, Samardzic, Justin Kluviert, Halstenberg, Borkowski, Eric Martel, Joscha Wosz

Teknik Direktör: Julian Nagelsmann

Goller: İrfan Can Kahveci (dk. 45+3) (Başakşehir), Poulsen (dk. 26), Mukiele (dk. 43) (RB Leipzig)

Sarı Kart: Skrtel (Başakşehir) - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 4 Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 4 Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Medipol Başakşehir, RB Leipzig maçına hazır
Medipol Başakşehir, RB Leipzig maçına hazır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Osman Kavala Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Cansu Dere İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Erol Bulut Mbaye Diagne Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Tüm Haberler Rusya Terör Pfizer Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 RB Leipzig: 2 (İlk yarı) - Leipzig
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 22:15:41. #1.14#
title