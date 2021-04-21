UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı'yla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı'yla buluştu

Anadolu Ajansı / Murat Karadağ - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 29 Mayıs'ta Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final öncesi İstanbul'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 29 Mayıs'ta Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final öncesi İstanbul'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni kazanan takımın ellerinde yükselecek olan kupanın basın gösterimi Esma Sultan Yalısı'nda yapıldı.

İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde gösterime sunulan kupa, Ruffles ve Pepsi'nin sponsorluğunda İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinden getirildi.

İstanbul Boğazı'nın manzarasıyla bir araya getirilen 7,5 kilo ağırlığındaki kupayı İstanbul'a getirdikleri için heyecanlı olduklarını söyleyen PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder, "Tüm futbol taraftarlarını bir araya getiren yılın en önemli etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaktan ve bu organizasyonun hemen öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı İstanbul'a getirmekten büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı'yla buluştu
UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı'yla buluştu
UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı'yla buluştu
UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı'yla buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu
Hatay'daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca 'kaçtı' ihbarı yapmışlar
Hatay'daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca 'kaçtı' ihbarı yapmışlar
Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan küresel ısınmayla ilgili ürperten sözler: İstanbul'un bütün meteorolojik özellikleri değişecek
Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan küresel ısınmayla ilgili ürperten sözler: İstanbul'un bütün meteorolojik özellikleri değişecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Nikos Dendias Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Toprak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Hakan Arslan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı'yla buluştu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 14:06:24. #1.15#

title