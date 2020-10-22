UEFA Şampiyonlar Ligi günün maçları kaç kaç bitti? 21 Ekim Çarşamba Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Gece 1. grup maçlarının kalan maçları oynandı. Birçok sürpriz karşılaşma oldu. Peki 21 Ekim Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Tüm maç sonuçları sizlerle...