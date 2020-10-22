UEFA Şampiyonlar Ligi günün maçları kaç kaç bitti? 21 Ekim Çarşamba Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!
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UEFA Şampiyonlar Ligi günün maçları kaç kaç bitti? 21 Ekim Çarşamba Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!

22.10.2020 01:04 | Son Güncelleme: 22.10.2020 01:04
UEFA Şampiyonlar Ligi günün maçları kaç kaç bitti? 21 Ekim Çarşamba Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Gece 1. grup maçlarının kalan maçları oynandı. Birçok sürpriz karşılaşma oldu. Peki 21 Ekim Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Tüm maç sonuçları sizlerle...

Şampiyonlar ligi günün maçlarının ardından tüm sonuçlar merak edildi. Peki maçlar kaç kaç bitmiştir? Golleri kimler attı? Yeni puan durumları nasıl?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNÜN MAÇLARI VE SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi 21 Ekim Çarşamba tüm maç sonuçları aşağıdaki gibidir.

  • Red Bull Salzburg - Lokomotiv Moskova : 2-2
  • Real Madrid - Shakhtar Donetsk : 2-3
  • Bayern Münih - Atletico Madrid : 4-0
  • Inter - M'gladbach : 2-2
  • Olympiakos - Marsilya : 1-0
  • Manchester City - Porto : 3-1
  • Ajax - Liverpool : 0-1
  • FC Midtjylland - Atalanta : 0-4

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2020-2021 TÜM GRUPLARIN PUAN DURUMLARI

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

Bayern Münih : 3

Lokomotiv Moskova : 1

Salzburg : 1

Atlético Madrid : 0

ŞAMPİYONLAR LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU

Shakhtar Donetsk : 3

M'gladbach : 1

Inter : 1

Real Madrid : 0

ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

Man City : 3

Olympiakos : 3

Marseille : 0

Porto : 0

ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

Atalanta : 3

Liverpool : 3

Ajax : 0

Midtjylland : 0

ŞAMPİYONLAR LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU

Krasnodar : 1

Rennes : 1

Sevilla : 1

Chelsea : 1

ŞAMPİYONLAR LİGİ F GRUBU PUAN DURUMU

Lazio : 3

Club Brugge : 3

Zenit : 0

Dortmund : 0

ŞAMPİYONLAR LİGİ G GRUBU PUAN DURUMU

Barcelona : 3

Juventus : 3

Dynamo Kiev : 0

Ferencváros : 0

ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

RB Leipzig : 3

Manchester United : 3

PSG : 0

İstanbul Başakşehir : 0

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