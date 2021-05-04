UEFA Şampiyonlar Ligi finale kim çıktı, kim kaldı? 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, kimle kim arasında oynanacak?

Bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final 2. turu ile ilk finalist belli olacak. İlk maçı M. City deplasmanda PSG'yi 2-1 yenmişti. Peki finale çıkacak takımlar belli oldu mu? Hangi takımların finale çıkma olasılığı daha yüksek? Şampiyonlar Ligi finalin ismi kim olacak? Final maçı nerede oynanacak?

Şampiyonlar Ligi finale sayılı günler kaldı. Peki hangi takım finalde mücadele edecek. Finalistler belli oldu mu? M. City finale kalır mı? PSG elenecek mi? Real Madrid mi Chelsea mi finalist olacak? Tüm olasılıklar haberimizde.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL TÜM MAÇ SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçlarında M. City deplasmanda PSG'yi 2-1 mağlup etmişti. Real Madrid ve Chelsea maçı ise 1-1 berabere bitmişti.

2021 Şampiyonlar Ligi finale kim kaldı?

Finale kalacak olan takım henüz belli olmadı. Bugünkü M.City-PSG maçının ardından ilk finalist isim belli olacak.

Finale kim kalır? Tüm olasılıklar nelerdir?

İlk maçı City deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Bu bakımdan City oldukça avantajlı konumda diyebiliriz. Manchester City bugünkü maçta berabere kalırsa finale çıkan taraf olacak. 1-0 yenilse bile yine deplasman gol sayısından dolayı finale çıkacak. Eğer 2-1 yenilirse maç uzatmalara gider. City'in finale çıkamaması için 2 farklı yenilgi alması lazım ki bu da şuanki Guardiola sisteminde oldukça zor. Çünkü M. City'nin her ne kadar hücum hattı çok iyi olsa da aynı şekilde savunma hattı da üst düzeydedir. Çünkü bu sezon şampiyonlar liginde Manchester City toplamda 21 gol atarken kendi kalesinde sadece 3 gol gördü. Haliyle ne kadar az gol yiyen bir takım olduğunu buradan anlayabiliriz.

Bu bakımdan futbol yorumcularına göre büyük bir ihtimalle ilk finalist M. City olacak gibi duruyor. Tabii ki futbol bu bekleyip göreceğiz.

Diğer taraftan Real Madrid-Chelsea maçına bakacak olursak burada da İngiltere takımı daha avantajlı duruyor. Çünkü ilk maçta Chelsea deplasmanda 1-1 berabere kaldı yani 1 gol attı. Evinde 0-0 berabere kalsa bile Chelsea adını finale yazdırır. Futbol severler 2 İngiliz takımının finalde karşılaşmasını istiyor. Çünkü futbolun beşiği İngiltere...

2021 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 66. organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 29. final karşılaşmasıdır. Karşılaşma 29 Mayıs 2021'de Rusya'nın Sankt-Peterburg şehrindeki Sankt-Peterburg Stadyumunda gerçekleştirilmesi planlanmış ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'dan Lizbona'a alınmasıyla 2021 finalinin stadı Atatürk Olimpiyat Stadyumu olmuştur.