UEFA, Real Madrid, Barcelona ve ??Juventus aleyhindeki davaları durdurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UEFA, Real Madrid, Barcelona ve ??Juventus aleyhindeki davaları durdurdu

UEFA, Real Madrid, Barcelona ve ??Juventus aleyhindeki davaları durdurdu
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişiminde bulunan takımlardan Real Madrid, Barcelona ve ??Juventus hakkında açılan davaların bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişiminde bulunan takımlardan Real Madrid, Barcelona ve ??Juventus hakkında açılan davaların bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Üç kulüp hakkındaki davaların geçici olarak askıya aldığı, UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 18 Nisan'da yaptıkları duyuruyla kendi aralarında maç yapacakları bir lig kurduklarını açıklamış, ancak Barcelona, ??Juventus ve Real Madrid dışındaki tüm takımlar kısa sürede bu girişimden ayrıldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

UEFA, Letonya'dan Ventspils takımını 7 yıl Avrupa'dan men etti
UEFA, Letonya'dan Ventspils takımını 7 yıl Avrupa'dan men etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UEFA, Real Madrid, Barcelona ve ??Juventus aleyhindeki davaları durdurdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 20:25:33. #1.14#

title