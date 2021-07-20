UEFA maçlarının yayın hakkını alan Acun Ilıcalı: Büyük delilik yapacağım
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UEFA maçlarının yayın hakkını alan Acun Ilıcalı: Büyük delilik yapacağım

UEFA maçlarının yayın hakkını alan Acun Ilıcalı: Büyük delilik yapacağım
Haberler.com - Haberler | Spor

UEFA maçlarının yayın haklarını alan TV8 ve Exxen'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu. Mesut Özil transferinin perde arkasını anlatan Ilıcalı, UEFA maçlarının yayınına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Maçlarda büyük delilik yapacağım. Bize futbol maçlarının maliyeti yıllık 30 milyon eurodan fazla olacak. Fiyatları çok uygun yaparak herkesin Exxen seyretmesini sağlayacağım" dedi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den Exxen'de yayınlanacak UEFA maçlarına kadar birçok konuya değindi.

"ÇOK KAZANDIĞIM ZAMAN DEĞİL, DAHA ÇOK İNSAN SEYRETTİĞİ ZAMAN MUTLU OLAN BİRİYİM"

1 milyon aboneye dayandıklarını belirten Ilıcalı, UEFA maçlarının artık Exxen'de yayınlanacağının hatırlatılması üzerine "Maçlarda büyük delilik yapacağım. Bize futbol maçlarının maliyeti yıllık 30 milyon eurodan fazla olacak. Fiyatları çok uygun yaparak herkesin Exxen seyretmesini sağlayacağım" diyen Ilıcalı, "Patron çıldırdı" yorumuna karşılık olarak şunları kaydetti:

"Aynen... Aylık 25 TL'den başlayan fiyatlarla maç seyredilebilecek. Çok kazandığım zaman değil, daha çok insan seyrettiği zaman mutlu olan biriyim."

"KOYU BİR FENERBAHÇE TARAFTARIDIR MESUT"

Acun Ilıcalı, Mesut Özil'in Fenerbahçe transferindeki katkısını anlatırken şunları söyledi

"Fenerbahçeli taraftarların bir rüyası vardı. O da Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesi. Başkanımız bu konuda büyük çaba harcadı. Ben de Mesut'la olan dostluğumu kullandım ve o bu Mesut üzerinde ikna edici oldu. Çocukluğundan beri koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır Mesut. Çok ciddi teklifler varken güvenip Türkiye'ye geldi. Ben başka takım taraftarlarının bu olaya tepki göstereceğini zannetmiyorum. Benim Fenerbahçe'ye desteğim diğer takım taraftarlarına da örnek olmalı."

"ÇILGIN BİR FENERBAHÇELİYİM"

Ben çılgın bir Fenerbahçeliyim, evet. Takımım için elimden gelen her şeyi yaparım, evet. Ama karşı takımlara olan saygım ve onlara karşı olan takdirim hiçbir zaman azalmadı, azalmayacak."

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