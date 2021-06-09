UEFA, Letonya'dan Ventspils takımını 7 yıl Avrupa'dan men etti
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UEFA, Letonya'dan Ventspils takımını 7 yıl Avrupa'dan men etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

UEFA, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle incelemeye alınan Letonya'dan Ventspils takımının, Avrupa kupalarından 7 yıl men edildiğini açıkladı. Kulüp yetkililerinden Adlan Shishkanov ömür boyu, Nikolajs Djakins ise 4 yıl futboldan men cezası aldı.

Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından alınan ve UEFA'nın resmi internet sayfasından duyurulan karara göre Ventspils takımı, 2027-2028 sezonu sonuna kadar Avrupa'da uluslararası bir müsabaka oynayamayacak.

KARARIN DÜNYA ÇAPINDA UYGULANMASI TALEP EDİLDİ

Karara göre, kulüp yetkililerinden Adlan Shishkanov ömür boyu, Nikolajs Djakins ise 4 yıl futboldan men edildi. Ayrıca UEFA, verdiği kararların dünya çapında uygulanmasını FIFA'dan talep etti.

UEFA, Letonya'dan Ventspils takımını 7 yıl Avrupa'dan men etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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