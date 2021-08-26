UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 3-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı
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UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 3-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 3-0 yenildi. İlk maçta da rakibine 2-1 yenilen bordo-mavililer, toplamda 5-1'lik skorla mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Roma'yla Stadio Olimpico'da karşılaştı. Rakibine 3-0 mağlup olan temsilcimiz, Konferans Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteremedi.

ROMA'YA DİRENEMEDİK

Roma'ya galibiyeti getiren goller 20. dakikada Cristante, 65. dakikada Zaniolo ve 84. dakikada El Shaarawy'den geldi. Bu sonucun ardından temsilcimizin Avrupa macerası sona ererken Roma, Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 3-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı
Ali Gülhan
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UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 3-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı - Haberler Spor
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