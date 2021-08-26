UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 3-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 3-0 yenildi. İlk maçta da rakibine 2-1 yenilen bordo-mavililer, toplamda 5-1'lik skorla mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.