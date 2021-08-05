UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı. Temsilcimizin golleri 15. dakikada Nwakaeme, 58. dakikada Vitor Hugo ve 74. dakikada Djaniny'den geldi.

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Molde'yle karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

PENALTI DİREKTEN DÖNDÜK

Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Nwakaeme, 58. dakikada Vitor Hugo ve 74. dakikada Djaniny attı. Konuk ekip Molde'nin golleri ise 31 ile 64. dakikada Brynhildsen ve 85. dakikada Hussain'den geldi. Temsilcimizde Bakasetas'ın 90+5. dakikada kullandığı penaltı ise direkten döndü. İki takım rövanş müsabakasında 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde karşı karşıya gelecek.