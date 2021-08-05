UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı. Temsilcimizin golleri 15. dakikada Nwakaeme, 58. dakikada Vitor Hugo ve 74. dakikada Djaniny'den geldi.

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Molde'yle karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

PENALTI DİREKTEN DÖNDÜK

Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Nwakaeme, 58. dakikada Vitor Hugo ve 74. dakikada Djaniny attı. Konuk ekip Molde'nin golleri ise 31 ile 64. dakikada Brynhildsen ve 85. dakikada Hussain'den geldi. Temsilcimizde Bakasetas'ın 90+5. dakikada kullandığı penaltı ise direkten döndü. İki takım rövanş müsabakasında 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kaldı.
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Gülben Ergen Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Caner Erkin Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 22:44:29. #1.15#

title