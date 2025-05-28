Avrupa'nın 3. Büyük kupası UEFA Konferans Ligi finalinde İspanya La Liga ekibi Real Betis ve İngiltere Premier Lig devi Chelsea karşı karşıya geliyor. UEFA Konferans Kupası'nı kim kazandı 2025 (Real Betis Chelsea)?

UEFA KONFERANS KUPASI'NI KİM KAZANDI?

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 3 numaralı kupası Konferans Ligi'nde şampiyon bu gece belli oluyor. İlk kez bu kupada boy gösteren İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol temsilcisi Real Betis'le kozlarını paylaşıyor.

9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Isco çalımını attıktan sonra pasını Ezzalzouli'ye verdi. Penaltı noktasında boş kalan Ezzalzouli sağ köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Real Betis 1-0 öne geçti.

Maç 1-0 devam ediyor.