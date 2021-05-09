UEFA ve İngiliz hükümeti, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin taşınması için görüşme yapıyor
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UEFA ve İngiliz hükümeti, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin taşınması için görüşme yapıyor

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The Sun'da yer alan habere göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile UEFA Başkar Aleksander Ceferin arasında bir görüşme gerçekleşti. Johnson, koronavirüs açısından en sakıncalı ülkelerden biri olarak gördükleri Türkiye'yi neden listeye aldıklarını bu görüşmede aktardı. Ceferin, İngiltere hükümetinden finalle ilgili olarak bir dizi garanti istedi. İngiltere, 'kırmızı' listeye aldığı ülkelere vatandaşlarının gitmesine karşı. Final İstanbul'dan alınırsa Türkiye'ye masraflar ödenecek.

Ceferin, Türkiye'deki koronavirüs koşulları nedeniyle İngilizler'den gelen bu teklife olumlu baktığı vurgusu yapıldı. UEFA'nın, Chelsea ve Manchester City taraftarlarının pandemi koşullarında Türkiye'ye seyahat etmeyi istememenin ve ülkelerinde kalmalarının mantıklı olduğu fikrine sıcak baktığı vurgulandı.

TEK ŞART WEMBLEY

Ancak, UEFA'nın Tottenham, Newcastle, Arsenal, Aston Villa'nın finale ev sahipliği yapma talepleri ile birlikte İskoçya'da Hampden Park Cardiffteki Principality Stadium'un da söz konusu olmadığını iletti. UEFA patronları, Wembley'in tek seçenekleri olduğunu ve en az 22.500 seyirci garantisinin verilmesini talep etti.

48 ÖNCE VERİLMELİ

Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı 29 Mayıs'ta Premier Lig'e yükselme maçları da takvimlendirildiği için bu maçların Federasyon tarafından başka bir tarihe alınacağı belirtildi. Zira, Wembley'in 48 saat öncesinde finalist takımların kullanılmasına verilmesi gerektiği iletti.

TÜRKIYE'NİN HARCADIĞI PARA KARŞILANACAK

UEFA, ayrıca Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi için harcadığı paranın da İngiliz hükümeti tarafından karşılanması gerektiğini belirtti. Nihai kararın, önümüzdeki hafta içerisinde verileceği kaydedildi.

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