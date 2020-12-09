UEFA ırkçılık rezaletine el attı! Geniş çaplı inceleme başlatıldı
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UEFA ırkçılık rezaletine el attı! Geniş çaplı inceleme başlatıldı

09.12.2020 01:50 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:56

UEFA, ırkçılık rezaletinin yaşandığı PSG-Başakşehir maçıyla ilgili geniş çaplı bir inceleme yapacağını duyurdu. Karşılaşmanın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekilmişti.

UEFA, ırçılık rezaleti sonrası harekete geçiyor. Paris Saint Germain-Başakşehir maçıyla ilgili kapsamlı bir inceleme yapılacak.

Sosyal medyadan konuyla ilgili, "PSG-Başakşehir maçı için kapsamlı bir inceleme yapılacaktır. Futbolda ırkçılık ve ayrımcılığın hiçbir şekline yer yok" ifadelerine yer verildi.

UEFA ırkçılık rezaletine el attı! Geniş çaplı inceleme başlatıldı

KARŞILAŞMA BU AKŞAM DEVAM EDECEK

Irkçılık nedeniyle yarıda kalan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı bu akşam (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca PSG-Başakşehir maçının hakem kadrosu da tamamen değişecek.

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain-Başakşehir karşılaşmasının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekilmiş ve soyunma odasının yolunu tutmuştu.

UEFA ırkçılık rezaletine el attı! Geniş çaplı inceleme başlatıldı
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